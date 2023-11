Nouveau recul des créations d'entreprises en octobre

Avec un repli de 1,4% sur un an...

(Boursier.com) — Le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus, a diminué de nouveau en octobre (-1,4% sur un an après -1,7% en septembre), selon le dernier pointage de l'Insee. Sa note met en avant une nouvelle baisse des immatriculations de micro-entrepreneurs (-3,3% après -4,3%).

À l'inverse, les créations d'entreprises classiques continuent d'augmenter, mais à un rythme plus modéré (+1,8% après +3,1%). En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (novembre 2022 à octobre 2023) augmente de 1,4% par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (novembre 2021 à octobre 2022).

Chute dans l'immobilier

Le mois dernier, les créations d'entreprises ont diminué de nouveau dans les activités de soutien aux entreprises (-1,9% après -0,2%). Elles se replient nettement dans les activités immobilières (-9,8% après +3,6%) et dans la construction (-2,9% après +1,3%). À l'inverse, elles augmentent de nouveau dans le secteur des transports et entreposage (+1,1% après +2,2%). Après une baisse marquée le mois précédent, elles rebondissent légèrement dans l'enseignement, santé, action sociale (+0,3% après -5,5%).

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées entre août 2023 et octobre 2023 augmente nettement par rapport aux mêmes mois un an auparavant (+4,2%). Cette hausse est due aux créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur qui augmentent fortement (+7,6%). En revanche, les créations d'entreprises individuelles classiques (-4,2%) et de sociétés (-0,6%) diminuent. Les micro-entrepreneurs représentent les deux tiers des créations des trois derniers mois.

Sur cette période, le secteur des transports et entreposage est celui qui contribue le plus à la hausse (+6.200 créations par rapport aux mêmes mois un an auparavant, soit une contribution de +2,3 points). Au sein de ce secteur, la hausse est notamment due aux créations dans les "autres activités de poste et de courrier" (+4.200 créations au cours des trois derniers mois), qui comprennent notamment la livraison à domicile.