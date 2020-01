Nouveau record de créations d'entreprises en 2019 en France !

Au total, 815.257 entreprises ont été créées en France en 2019, soit une hausse de 17,9% sur un an, selon l'Insee...

(Boursier.com) — Jamais les Français n'ont eu autant envie d'entreprendre... D'après les chiffres publiés par l'Insee ce mercredi, le nombre de créations d'entreprises en France a atteint un nouveau record en 2019, avec une progression de 17,9% sur les 12 derniers mois, pour atteindre 815.257 entreprises nouvelles (contre 691.283 en 2018).

"Tous les types de créations sont en hausse : les immatriculations de micro-entrepreneurs (+25,3 %), les créations d'entreprises individuelles classiques (+15,7 %) et celles de sociétés (+8,6 %)", précise l'institut.

L'industrie est le secteur qui enregistre la plus forte progression de créations d'entreprises, avec une hausse de 33,5%. Viennent ensuite, les services aux ménages (+28,4%), les activités immobilières (+20,8%), l'information et la communication (+18,7%) et la construction (+17,8%).

Mois de décembre stable

Au mois de décembre, les créations d'entreprises ont été stables. Le nombre total d'entreprises créées le mois dernier a en effet fléchi de 0,1% sur un mois pour atteindre 73.274 entreprises créées, après une hausse de 3,9% en novembre.

Dans le détail, les immatriculations de micro-entreprises ont grimpé de 19,9% en décembre (après -6,7%). Concernant les entreprises individuelles, elles se sont repliées de 14,5%. Le mois dernier, les services aux ménages représentaient le secteur qui avait le plus progressé (+24% de créations en plus par rapport à novembre), alors que les activités financières et d'assurance connaissaient la plus forte baisse (-28,1%).

Question à deux chiffres

A noter que les données de l'Insee sur les créations d'entreprises sont établies "à partir des informations du Répertoire des entreprises et des établissements (REE), issu de Sirene".

Ils diffèrent ainsi de ceux du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, qui se base sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS). Le CNGTC estime de son côté que les créations d'entreprises avaient alors progressé de 11% seulement...