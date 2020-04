Notre-Dame : bilan de la collecte et des promesses de dons de la Fondation du Patrimoine

Notre-Dame : bilan de la collecte et des promesses de dons de la Fondation du Patrimoine









Un an après l'incendie qui a ravagé la cathédrale...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lancée dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, la collecte de la Fondation du patrimoine pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris atteint à ce jour 227.817.272 euros, provenant de 236.146 donateurs de 140 pays dont 3.694 entreprises françaises et étrangères, 232.452 donateurs particuliers français et étrangers et 259 collectivités.

A date, 92,7% des dons ou promesses de dons constituent des engagements fermes et définitifs, qu'ils aient été déjà encaissés ou qu'ils fassent l'objet de conventions signées entre la Fondation et ses mécènes.

38% des dons encaissés

38% des dons sont d'ores et déjà encaissés, le reste des sommes sera échelonné sur la base de versements annuels tout au long des travaux, en fonction des besoins financiers du chantier...

La Fondation du patrimoine, qui a versé une première avance de 44,9 millions d'euros en juillet 2019 pour financer les travaux d'urgence de sécurisation de l'édifice, continuera d'accompagner le programme de sauvegarde engagé par les services du ministère de la culture, l'établissement public chargé de la maîtrise d'ouvrage, et les entreprises engagées sur le chantier, afin de permettre la poursuite des travaux de reconstruction dans les meilleures conditions.

L'interruption temporaire des travaux de la cathédrale liée à la crise sanitaire ne doit pas masquer l'exceptionnel travail accompli par tous depuis un an. "Nous sommes heureux de pouvoir ainsi soutenir une filière, des métiers et des professionnels qui font honneur à notre pays par leur travail tant sur la cathédrale que sur les 3.000 chantiers de restauration accompagnés chaque année par notre Fondation" rapporte la Fondation qui remercie à nouveau chaleureusement tous ses généreux donateurs, particuliers, entreprises et collectivités qui lui ont fait confiance...