Noël : le budget moyen des Français baissera cette année...

L'enveloppe s'élève à 549 euros, en baisse de 19 euros par rapport à l'an dernier.

(Boursier.com) — "Alors que la hausse des prix perdure et touche l'ensemble des postes de dépenses des Français, l'inquiétude gagne du terrain chez les consommateurs à l'approche des fêtes de fin d'année", estiment Cofidis et CSA Research dans une étude. Plus d'un Français sur deux (56%) affirme s'alarmer de l'impact du contexte économique sur la préparation et l'organisation des festivités (chiffre en hausse de trois points par rapport à l'année dernière).

Ce qui inquiète le plus les consommateurs pour ces fêtes ? Le prix des denrées alimentaires (90%), celui des cadeaux (84%, +14 pts vs 2022) et le prix du carburant (72%).

Dans ce contexte, le budget alloué à Noël est en baisse par rapport à l'an dernier : -19 euros, pour une enveloppe moyenne de 549 euros. Ce recul concerne surtout les cadeaux (budget moyen alloué de 332 euros, soit -22 vs 2022), devant le repas (120 euros, -7 euros), les décorations (23 euros, -4 euros) et la tenue vestimentaire (20 euros, -3 euros). Les dépenses liées au transport seront maintenues à 23 euros...

Les Français choisiront cette année d'acheter en moyenne sept cadeaux (ce chiffre est stable depuis 2019). Autant de cadeaux, donc, mais des cadeaux moins chers : 19% des répondants indiquent qu'ils chercheront à se limiter sur ce poste de dépense (26% en priorité pour les moins de 35 ans).

Seconde main et fait main

"L'inflation pousse les Français à anticiper toujours plus leurs dépenses et mettre en place des stratégies d'adaptation face à la crise", expliquent les auteurs de l'étude. Ainsi, 40% des personnes interrogées feront des achats lors des périodes promotionnelles, 24% feront des cadeaux uniquement aux enfants, et 20% n'offriront qu'un seul cadeau à destination d'un couple.

Par ailleurs, pour optimiser leur budget, 14% des Français choisiront d'acheter des cadeaux de seconde main, et 13% des Français auront recours au paiement en plusieurs fois. Enfin, 9% opteront pour la tendance du "do it yourself" et offriront des cadeaux qu'ils auront confectionnés eux-mêmes...