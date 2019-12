Noël 2019 : les 'e-commerçants' grands gagnants de la grève ?

Noël 2019 : les 'e-commerçants' grands gagnants de la grève ?









Sur fond de grèves à la SNCF et à la RATP, les Français se sont adaptés à la situation...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les prévisions annonçaient plus de 70 milliards d'euros consacrés aux fêtes de fin d'année par les Français en décembre 2019, soit une croissance de 1,3% pour un budget moyen par foyer de 592 euros (soit 14 euros de plus qu'en 2018)...

La croissance attendue de l'e-commerce se montait ainsi à +12,2%. Aujourd'hui, l'étude “Noël France 2019 : Quels résultats pour les e-commerçants ?” réalisée par JVWEB présente les performances réelles enregistrées par les e-commerçants français.

Une croissance plus forte qu'attendue !

En ce qui concerne le retail et les services grand public (hors agroalimentaire), on peut mesurer une croissance de 20,96%.

Plus concrètement, les prévisions envisageaient les évolutions suivantes sur les différents postes de dépense : Alimentaire +13% / Cadeaux +9,5% / Voyages +12,9%. Ce que l'on observe vraiment : Alimentaire : +19% / Cadeaux : +12% / Voyages : +40% !

Pourquoi ces différences ?

D'une part le phénomène des grèves (et plus globalement des mouvements sociaux présents un peu partout en France) a provoqué une baisse de fréquentation des magasins physiques et a déporté une part plus importante du budget sur l'achat en ligne.

On observe d'ailleurs que les acteurs de l'alimentaire ou du tourisme ont connu de fortes croissances...

Smartphones en tête

D'autre part, le poids du m-commerce également est en forte augmentation. Selon une étude Webloyalty, les ventes mobiles sont en constante progression depuis le début de la grève contre la réforme des retraites, enregistrant entre 10 et 15% de trafic supplémentaire à dates équivalentes.

Des statistiques qui restent assez cohérentes, puisque les usagers qui font face à des longues heures d'attente peuvent toujours se rabattre sur leur smartphone...

Quelles dynamiques ?

Il est intéressant de constater que le trafic est en nette croissance (+26,74%) et ce, jusqu'à la dernière semaine avant Noël... Néanmoins, sur cette dernière semaine, la croissance de chiffre d'affaires a semblé plafonner à +7%.

Malgré les difficultés pour se déplacer, les Français semblent encore faire du repérage de dernière minute en ligne avant d'aller faire leurs achats en commerce physique (certainement en anticipation des risques de délais dans la livraison e-commerce), conclut l'étude...