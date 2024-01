Nintendo : une console Switch 2 cette année ?

Un nouveau souffle ?

(Boursier.com) — Nintendo pourrai sortir une nouvelle console Switch cette année, d'après les informations de la chaîne télé américaine CNBC. Le géant japonais des jeux vidéo cherche à capitaliser sur l'intérêt porté à ses personnages, de Mario à Zelda. La toute première Nintendo Switch a été lancée en mars 2017, bousculant le marché avec une console hybride permettant aux adeptes de jouer sur leur téléviseur ou en déplacement.

Cette approche s'est avérée très populaire auprès des joueurs. Nintendo a vendu 132,46 millions d'unités de la Switch, ce qui en fait la deuxième console la plus vendue de la société après la Nintendo DS portable.

Nouveau souffle

Depuis le lancement de la Switch, l'action Nintendo a flambé de plus de 200%. La console a aidé l'entreprise à maintenir sa dynamique de ventes au fil des ans, et les jeux mettant en scène Mario, Zelda et Pokémon font partie des best-sellers. Mais certains signes indiquent que les ventes commencent à ralentir et que Nintendo doit lui donner un nouveau souffle. Dans ses derniers résultats trimestriels, le groupe a déclaré que ses revenus avaient chuté de 4% sur un an et que ses bénéfices avaient plongé de 19%.

A quoi pourrait ressembler cette nouvelle console ? Peu d'informations ont filtré, mais les spécialistes s'attendent à ce que cette Switch 2 soit fidèle à sa grande soeur, en restant sur le modèle hybride. Pour les analystes de Moffett Nathanson, cités par CNBC, il pourrait s'agir d'"une évolution, et non d'une révolution", suivant l'exemple des nouveaux modèles de l'iPhone proposés par Apple. De quoi offrir aux plus de 130 millions adeptes de la Switch un format familier mais plus puissant, et la possibilité pour Nintendo de capter une nouvelle audience.