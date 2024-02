Nintendo : la Switch 2 pourrait ne sortir qu'en 2025, l'action chute !

Pas de nouvelle console pour Noël ?

(Boursier.com) — La séance a été très compliquée pour Nintendo en bourse de Tokyo ce lundi, avec une action qui a chuté jusqu'à 8,8%, alors que le lancement de sa nouvelle console Switch pourrait être décalé... Selon les informations de Bloomberg, le groupe japonais a informé ses éditeurs de jeux vidéo que la sortie n'aurait pas lieu pour les fêtes de fin d'année 2024 - une période cruciale pour les ventes du secteur - mais serait repoussée au premier trimestre 2025 au plus tôt...

Les actions de Nintendo ont enregistré leur plus forte baisse en séance depuis octobre 2021 avant de réduire leurs pertes à 5,8%... L'action Nintendo avait pourtant touché un niveau record la semaine dernière, les investisseurs tablant justement sur le fait que la société remplace la Switch, vieille de sept ans, par une nouvelle petite soeur en 2024.

139 millions de Switch vendues

Le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a préféré écarter les questions sur cette nouvelle console lors de la publication des résultats ce mois-ci, affirmant qu'il divulguerait ses projets pour le prochain exercice après avoir conclu celui en cours. Il a ajouté que vendre davantage de consoles existantes serait un défi, avec 139 millions d'unités déjà écoulées.

En attendant cette sortie, Nintendo ne pourra pas sortir des jeux blockbusters, réservés à sa prochaine console et devrait se limiter à rééditer de vieux titres", a estimé Serkan Toto, directeur de la firme d'analyses Kantan Games, cité par Bloomberg. Et sans Switch 2 pour la période des fêtes, le groupe japonais devra aussi affronter les consoles beaucoup plus récentes et plus performantes de Sony Group (PlayStation) et Microsoft (XBox).