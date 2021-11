New York, ville des Etats-Unis la plus recherchée par les voyageurs français

(Boursier.com) — De nombreux voyageurs internationaux ont afflué lundi vers les Etats-Unis, par les airs et par les routes, alors que le pays a levé la plupart des restrictions frontalières imposées début 2020 pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus.

Les restrictions de voyages interdisaient l'accès par les airs aux voyageurs en provenance de 33 pays, dont la Chine, l'Inde, ainsi que la plupart des pays européens. Elles interdisaient également l'accès par les routes aux voyageurs venant du Canada et du Mexique. Depuis ce lundi, les voyageurs qui peuvent présenter une preuve officielle de vaccination contre le COVID-19 ou qui ont subi un test viral récent et négatif peuvent à nouveau se rendre aux États-Unis.

Recherches de vols en forte hausse

Le moteur de recherche KAYAK.fr a constaté que les recherches de vols de la France vers les Etats-Unis pour un voyage entre le 8 novembre et le 2 janvier ont été multipliés par plus de cinq (+552%) depuis l'annonce le 17 octobre de la Maison Blanche autorisant les personnes complètement vaccinées à entrer aux Etats-Unis sans quarantaine, et par environ 126% par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie.

Dans un communiqué, la plateforme indique que "le prix moyen des vols pour les Etats-Unis semble être à peu près au même niveau qu'avant la pandémie, 4% de plus par rapport à la même période en 2019". En ce qui concerne les destinations, New-York est la ville la plus recherchée. Et alors que beaucoup de Français recherchent le soleil avec le retour du froid, Miami et Los Angeles sont également sur le podium.