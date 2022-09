New York accélère ses efforts pour interdire les véhicules neufs à essence d'ici 2035

Dans le sillage de la Californie, New York a ordonné à une agence environnementale de l'Etat de proposer et de finaliser des règles visant à interdire la vente de véhicules de passagers neufs à émissions polluantes d'ici 2035.

(Boursier.com) — Alors que la Californie avait annoncé, en août dernier, avoir approuvé les règles interdisant la vente de tous nouveaux véhicules à essence en 2035, New York intensifie également ses efforts pour passer aux véhicules zéro émission. L'Etat américain prévoit, lui aussi, d'exiger que tous les nouveaux véhicules vendus sur le territoire d'ici 2035 soient électriques ou hybrides électriques rechargeables, a rappelé jeudi la gouverneure Kathy Hochul.

Cet objectif avait déjà été fixé l'an dernier. Mais pour passer à l'étape suivante, New York devait d'abord attendre, pour des raisons juridiques, que la Californie adopte sa propre loi, ce qui a été fait en août. "L'action de la Californie finalisant le règlement 'Advanced Clean Cars II' le mois dernier a débloqué la capacité de New York à adopter le même règlement", peut-on lire dans un communiqué de l'Etat de New York.

Kathy Hochul a ainsi indiqué avoir ordonné à une agence environnementale de l'Etat de préparer les textes adéquats, avec notamment des objectifs intermédiaires pour 2026 (35% des ventes) et 2030 (68% des ventes) avant d'atteindre 100% des ventes en 2035. L'agence tiendra une audience publique avant que les règles ne soient finalisées.

"Faire la transition vers les véhicules électriques"

"Il s'agit d'une étape réglementaire cruciale pour atteindre des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports", a estimé l'Etat de New York, soulignant que les règles offriront "aux constructeurs la souplesse nécessaire pour respecter les exigences en matière d'émissions et réussir la transition vers des véhicules plus propres".

NEW: All new vehicles sold in New York must be zero emissions by 2035. > >By revving up our clean transportation transition and making major investments to make EVs more accessible, we're supercharging our fight against climate change. #NationalDriveElectricWeek pic.twitter.com/AWvSjK8b7D

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul), via Twitter

"New York est un leader climatique national et une puissance économique, et nous utilisons notre force pour aider à stimuler l'innovation et la mise en oeuvre de véhicules zéro émission à grande échelle", a affirmé la gouverneure de l'Etat de New York. "Avec des investissements étatiques et fédéraux soutenus, nos actions incitent les New-Yorkais, les gouvernements locaux et les entreprises à faire la transition vers les véhicules électriques. Nous faisons avancer la transition de New York vers des transports propres, et l'annonce d'aujourd'hui profitera à notre climat et à la santé de nos communautés pour les générations à venir", a-t-elle poursuivi.

Joe Biden vise 50% de véhicules sans émissions d'ici 2030

De son côté, le California Air Resources Board (CARB), l'Agence pour la qualité de l'air de l'Etat de Californie aux Etats-Unis, a déjà approuvé les règles pour la Californie après que son gouverneur Gavin Newsom a publié un décret en 2020 qui lui enjoignait de le faire. Selon le CARB, ces mesures permettront de réduire de 25% d'ici à 2037 la pollution génératrice de smog provenant des véhicules légers et de diminuer de 9,5 millions le nombre de véhicules conventionnels vendus d'ici à 2035.

La Californie a encore besoin d'une dérogation de l'Agence américaine de protection de l'environnement pour adopter les règles de 2035. Pour rappel, en août 2021, Joe Biden avait dévoilé son plan pour verdir l'industrie automobile américaine. Le président américain souhaite qu'en 2030, la moitié des voitures vendues aux Etats-Unis soient sans émissions, c'est-à-dire électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.