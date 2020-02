New Delhi conserve sa place de ville la plus polluée du monde

Au total, 21 des 30 villes les plus polluées du monde se situent en Inde, selon une étude publiée mercredi.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La capitale indienne New Delhi occupe pour la deuxième année consécutive la tête du classement des capitales les plus polluées du monde. Ce palmarès est réalisé par la plate-forme IQ AirVisual, qui compile les données sur la qualité de l'air diffusées à travers le monde.

En 2019, à New Delhi, la concentration moyenne de particules fines de diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres (PM2,5) a atteint 98,6 microgrammes par mètre cube d'air (µg/m(3)).

Le double de Pékin

Ce chiffre représente plus du double de la pollution enregistrée à Pékin. Avec une concentration moyenne annuelle de PM2,5 de 42,1 µg/m(3), la capitale chinoise est la neuvième grande ville la plus polluée du monde. A titre de comparaison, en France, la valeur limite d'exposition en moyenne annuelle définie dans la réglementation s'établit à 25 µg/m(3).

Au total, 21 des 30 villes les plus polluées du monde se situent en Inde, selon une étude diffusée par cette plate-forme communautaire basée en Suisse et portant sur la pollution par les particules fines dans des grandes zones urbaines.

De grands défis

Si la capitale indienne, qui compte 20 millions d'habitants, est restée pour la deuxième année consécutive la ville la plus polluée du monde, les auteurs de l'étude ont pourtant souligné des "améliorations significatives" l'an passé par rapport à 2018, notamment sous l'effet d'une météo plus favorable, des efforts des autorités dans la lutte contre la pollution et d'un ralentissement économique général.

"En dépit de ces améliorations, l'Inde est encore confrontée à de grands défis en matière de pollution de l'air", est-il souligné dans l'étude.