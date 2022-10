Neutralité carbone : quelles sont les entreprises les plus vertueuses ?

Sanofi est en bonne place...

(Boursier.com) — Peut mieux faire !... Les grandes entreprises mondiales cotées en bourse sont à la traîne dans leurs objectifs pour parvenir à un niveau zéro d'émissions de Co2, montre une étude réalisée par EcoAct. Le cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie climatique montre que si 70% des sociétés analysées sont désormais engagées dans un objectif de long terme vers zéro émission nette, la majorité échoue à démontrer un plan d'action.

"Un constat apparaît sans appel : les entreprises n'ont pas encore réellement pris conscience de l'importance des transformations à long terme et des actions concrètes à entreprendre", peut-on lire dans un communiqué publié lundi par le cabinet, filiale d'Atos. L'étude montre que la majorité des grandes entreprises cotées en bourse passées au crible n'a pas démontré de réductions d'émissions exigées au cours de l'année dernière, marquée par un rebond de l'activité post-COVID. Seules 41% des entreprises ont atteint le niveau de réduction requis par l'objectif le plus ambitieux (1,5 degré celsius) pour les scopes 1 et 2* et 14% pour le scope 3*.

Classement et résultats internationaux (source EcoAct) Entreprise Indice Secteur d'activité Score 1 Telefonica IBEX Technologies de l'information et des télécommunications 81,5 % 2 Sanofi CAC Pharmaceutique et biotechnologies 78,1 % 3 E.ON DAX Services publics 75,5 % 4 Cisco Systems DOW Technologies de l'information et des télécommunications 74,9 % 5 GlaxoSmithKline FTSE Pharmaceutique et biotechnologies 71,5 % 6 Microsoft Corporation DOW Technologies de l'information et des télécommunications 70,8 % 7 Schneider Electric CAC Ingénierie et matériaux 68,7 % 8 ENI FTSE MIB Pétrole et gaz 67,4 % 9 AstraZeneca FTSE Pharmaceutique et biotechnologies 67,0 % 10 Nike DOW Habillement et accessoires 65,9 % 11 Apple DOW Technologies de l'information et des télécommunications 65,7 % 12 L'Oréal CAC Produits de soins personnels et d'entretien 64,4 %

Les entreprises françaises bien classées

Sanofi (2e), Schneider Electric (7e), L'Oréal (12e) et Kering (16e) se démarquent, avec même une remontée fulgurante dans le classement (20e en 2021) pour le groupe pharmaceutique. "Le groupe a montré l'exemple en démontrant notamment l'engagement auprès de ses fournisseurs, la tarification interne du carbone et l'innovation, ainsi que l'atteinte des réductions d'émissions alignées sur une trajectoire de 1,5oC sur les trois scopes*", écrit EcoAct.

Les 20 entreprises françaises du classement (il en compte 119) se distinguent sur la réduction des émissions de CO2 générées par leurs scopes 1 et 2, puisque le CAC 40 compte la plus grande proportion d'entreprises (73%) dont les objectifs de réduction d'émissions à court terme sont alignés sur 1,5oC. Le groupe de luxe Kering "affiche par exemple l'intention de réduire ses émissions des scopes 1 et 2 de 90% d'ici à 2030, en achetant notamment de l'énergie renouvelable et en augmentant l'efficacité de ses usines textiles, ainsi dépassant des exigences scientifiques minimales pour cet horizon".

* La scope 1 concerne tous les gaz à effet de serre émis directement par l'entreprise (chauffage des locaux, émissions des véhicules de l'entreprise...). La scope 2 concerne les émissions indirectes et liées à l'énergie, créées lors du processus de production. La scope 3 concerne les émissions indirectes (achat de marchandise, de services...).