Neuralink : un premier implant cérébral posé sur un patient !

(Boursier.com) — C 'est une grande première pour Neuralink ! Après avoir obtenu le feu vert en mai dernier de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, la start-up de neurotechnologie a implanté une puce dans le cerveau d'un premier patient humain, lequel a bien récupéré de l'intervention, a annoncé son patron, Elon Musk.

"Le premier humain a reçu un implant hier et se remet bien. Les résultats préliminaires montrent une prometteuse détection des pics neuronaux", a écrit le milliardaire américain sur le réseau social X (anciennement Twitter), dont il est le propriétaire.

"Il permet de contrôler votre téléphone ou votre ordinateur, et par leur intermédiaire, presque tous les appareils, simplement en y pensant. Les premiers utilisateurs seront ceux qui ont perdu l'usage de leurs membres. Imaginez si Stephen Hawking pouvait communiquer plus rapidement qu'un dactylographe ou un commissaire-priseur. C'est le but", a-t-il ajouté...

"Telepathy"

Elon Musk a également indiqué que le premier produit de Neuralink s'appellerait Telepathy. A noter que Neuralink n'est pas la première entreprise à implanter un dispositif cérébral, également connu sous le nom d'interface cerveau-machine (ICM), chez un être humain.

L'an dernier, le régulateur américain des médicaments a autorisé la société californienne à effectuer un premier essai humain de sa puce cérébrale, alors que l'implant, de la taille d'une pièce de monnaie, avait déjà été inséré dans le cerveau d'un macaque, qui a démontré sa capacité à jouer au jeu vidéo Pong sans aucune utilisation de manette ni de clavier.

Cette étude a pour but d'évaluer la fonctionnalité de la puce, qui doit permettre aux personnes quadriplégiques de contrôler des appareils électroniques par la pensée, d'après le site internet de la start-up...