Netflix souhaite faire payer le partage de mot de passe

(Boursier.com) — Netflix fera-t-il payer le partage de mot de passe ? Loin d'être un phénomène isolé, partager son compte avec des personnes ne vivant pas sous le même toit ne sera peut-être bientôt plus possible. Le géant américain du streaming a annoncé mercredi le lancement de tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou pour faire payer à ses utilisateurs cette pratique.

"Nous avons toujours facilité le partage de compte Netflix pour les personnes qui vivent ensemble, avec des fonctionnalités telles que des profils séparés et plusieurs flux dans nos abonnements Standard et Premium", a rappelé la directrice de l'innovation produits chez Netflix, Chengyi Long, dans un communiqué.

Ce système aurait toutefois créé "une certaine confusion quant au moment et à la manière dont Netflix peut être partagé", a-t-elle poursuivi, avant d'expliquer : "en conséquence, les comptes sont partagés entre les foyers, ce qui a un impact sur notre capacité à investir dans de nouveaux programmes séries et films pour nos membres".

Deux fonctionnalités testées

Ainsi, deux fonctionnalités seront testées dans les pays concernés. Netflix demandera d'abord à ses abonnés chiliens, costaricains et péruviens de s'acquitter d'une somme en plus de leur abonnement mensuel : environ 3 dollars au Chili, 2,99 dollars au Costa Rica et 2,12 dollars au Pérou (soit respectivement 2,72 euros, 2,71 euros et 1,92 euro) pour pouvoir ajouter jusqu'à deux comptes supplémentaires à leur profil.

La plateforme de streaming vidéo permettra également de transférer un profil vers un nouveau compte afin d'encourager les bénéficiaires du partage du mot de passe à créer leur propre abonnement. "L'historique de visualisation, 'Ma liste', et les recommandations personnalisées" seront conservés, précise Chengyi Long.

Les abonnés déjà avertis

Début 2021, Netflix avait déjà testé un moyen de limiter le partage des mots de passe, en avertissant certains utilisateurs avec un message pour vérifier que le client habitait bien au même endroit que le propriétaire du compte.

En effet, plusieurs utilisateurs avaient reçu un message de mise en garde du géant du streaming : "Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder".