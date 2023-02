Netflix : le prix des abonnements baisse dans une trentaine de pays... mais pas en France

Question de stratégie

(Boursier.com) — Décision inhabituelle de la part de Netflix... Après plusieurs années de hausse consécutive et face à la multiplication des plateformes concurrentes, le géant américain du streaming, qui espère conserver ses utilisateurs et en attirer d'autres, a réduit le prix de ses abonnements dans plusieurs dizaines de pays.

"Nous avons conscience que les abonnés n'ont jamais eu autant de choix en matière de divertissement" et la plateforme s'attèle à leur offrir une expérience qui dépasse leurs attentes, a souligné une porte-parole de Netflix, présent dans plus de 190 pays.

Les récentes baisses de prix concernent des pays du Moyen-Orient, dont le Yémen, la Jordanie, la Libye et l'Iran, des marchés d'Afrique subsaharienne, dont le Kenya, et des pays européens comme la Croatie, la Slovénie et la Bulgarie.

"Nous nous considérons comme un bien non substituable"

En Amérique latine, des pays comme le Nicaragua, l'Equateur et le Venezuela ont également vu le coût de leur abonnement baisser, tout comme certaines régions d'Asie, notamment la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines. Dans certains cas, le coût de certaines formules a été réduit de moitié...

Cette évolution de la grille tarifaire peut paraître surprenante alors que plusieurs plateformes concurrentes ont récemment annoncé... une hausse de leur prix. En outre, lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2022, le co-PDG de Netflix, Greg Peters, avait affirmé que l'entreprise cherchait des endroits où elle pourrait se permettre d'augmenter les prix. "Nous nous considérons comme un bien non substituable", avait-il estimé...

Fin du partage de mots de passe

Pour rappel, Netflix, qui a perdu des millions d'abonnés en 2022, cherche à rentabiliser les 100 millions d'internautes qui accèdent à son service sans payer, en utilisant le compte d'un proche... Ainsi, la plateforme a rendu payant le partage de mots de passe en Espagne, au Portugal, au Canada et en Nouvelle-Zélande. L'entreprise prévoit d'élargir le dispositif durant le premier trimestre 2023.

En France, quatre abonnements sont actuellement proposés : "Netflix Essentiel avec pub" (5,99 euros par mois) ; "Netflix Essentiel" (8,99 euros par mois) ; "Netflix Standard" (13,49 euros par mois) et "Netflix Premium" (17,99 euros par mois)...