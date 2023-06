Netflix : le député Louis Boyard veut empêcher la fin du partage de compte

Le géant du streaming a mis fin au partage des mots de passe, en obligeant les utilisateurs à s'acquitter d'un supplément s'ils souhaitent partager leur compte avec des personnes en dehors de leur foyer.

(Boursier.com) — Fin mai, Netflix a mis fin au partage des mots de passe, en obligeant les utilisateurs américains, français et d'une centaine d'autres pays à s'acquitter d'un supplément s'ils souhaitent partager leur compte avec des personnes en dehors de leur foyer. Alors que cette mesure doit permettre au géant américain du streaming de générer de nouvelles sources de revenus, le député Louis Boyard a annoncé jeudi qu'il déposera une proposition de loi contre ce durcissement des règles, dénonçant une décision prise en pleine période d'inflation.

"La vérité, c'est que quand on est deux ou trois sur un même compte, c'est souvent qu'on a pas tous les moyens de se payer son propre compte. Et les jeunes en sont un bon exemple. Alors oui, le partage entre la famille et les amis, c'est la solidarité, c'est la culture populaire", a affirmé l'élu de la France insoumise dans une vidéo publiée sur Twitter.

"Cette interdiction du partage de comptes est d'autant plus indécente quand on voit l'explosion de l'inflation et de la pauvreté dans notre pays, alors que Netflix a fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires l'année dernière", a-t-il encore souligné.

"Ici ce n'est pas Koh-Lanta"

"Alors non Netflix, ici ce n'est pas Koh-Lanta. On ne change pas les règles du jeu au dernier moment", a dénoncé Louis Boyard, avant d'appeler : "Toi Netflix, qui ne paye pas tes impôts en France, toi qui ne veux pas partager tes richesses dans notre pays, laisse au moins les Français leurs comptes".

Pour rappel, l'entreprise californienne, qui a annoncé de nouvelles économies de 300 millions de dollars pour cette année, a financé 891 productions originales et généré un chiffre d'affaires de 31,6 milliards de dollars en 2022 (+6,4% sur un an). Son bénéfice net annuel a baissé de 12% à 4,5 milliards.

Environ 100 millions de foyers dans le monde

La décision de mettre fin au partage des mots de passe n'a pas été bien accueillie par les utilisateurs, entraînant une vague d'annulations et de critiques sur les réseaux sociaux, avec notamment l'apparition d'un hashtag #CancelNetflix...

Le géant du streaming, qui compte mettre en place des dispositifs pour reconquérir le public, dénombrait environ 100 millions de foyers bénéficiant du service de plateforme grâce au partage de compte, et donc sans payer, alors que Netflix enregistre un total de 230 millions d'abonnés payants. Ce manque à gagner empêcherait la plateforme d'investir davantage dans la production de films et de séries...