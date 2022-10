Netflix lance son abonnement à 5,99 euros avec publicité en France

Avec l'offre "Essentiel avec pub", qui sera lancée dès le 3 novembre, les utilisateurs devront visionner 4 à 5 minutes de publicité par heure...

(Boursier.com) — La publicité arrive sur Netflix !... Alors qu'elle souhaite séduire les consommateurs aux revenus modestes, la plateforme de streaming va lancer, dès le 3 novembre à 17h en France, son nouvel abonnement "Essentiel avec pub" pour 5,99 euros par mois. Cette offre, qui est donc de 3 euros moins que le tarif "Essentiel" de base, l'utilisateur devra visionner environ quelques minutes de publicité par heure.

"Nous sommes heureux d'annoncer le lancement en novembre d'Essentiel avec pub, le forfait le plus économique de Netflix qui inclut des publicités", s'est félicité Greg Peters, directeur des opérations du groupe californien dans un communiqué, précisant que cet abonnement à bas prix sera proposé en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée, aux Etats-Unis, en Espagne, en France, en Italie, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni.

Pour rappel, les clients Netflix avaient jusqu'ici le choix entre seulement trois forfaits sans publicité : "Essentiel" (8,99 euros par mois), "Standard" (13,49 euros par mois) et "Premium" (17,99 euros par mois). Il n'y aura "pas de changement pour les abonnés à nos offres actuelles", a-t-il précisé...

Une moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure

Concernant "Essentiel avec pub", l'offre propose les mêmes options que le forfait "Essentiel", à quelques différences près. Si le choix de séries et de films, et l'accès à Netflix sur la plupart des téléviseurs et appareils mobiles ne changeront pas, des changements interviendront concernant la qualité vidéo jusqu'à 720p en HD (désormais proposée pour nos forfaits Essentiel avec pub et Essentiel).

Il faudra également s'attendre à une moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure. En outre, le téléchargement des programmes hors ligne ne sera pas compris et quelques séries et films ne seront pas disponibles en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres. "Mais nous y travaillons", a assuré Greg Peters.

"Une opportunité à saisir pour les annonceurs"

Netflix, qui a annoncé en juillet dernier avoir passé le cap des 10 millions d'abonnés en France, estime également qu'"Essentiel avec pub" est aussi "une opportunité à saisir pour les annonceurs" avec "la possibilité de toucher un public varié, notamment les plus jeunes qui regardent de moins en moins la télévision". La plateforme indique qu'elle offrira "des capacités de ciblage large par pays et par genre de programmes (action, drame, romance, science-fiction, etc.)", afin d'aider les annonceurs à atteindre leur public.

Ils auront également la possibilité d'empêcher que leurs publicités soient associées à des programmes susceptibles d'être incompatibles avec leur image, comportant par exemple des images de sexe, de nudité ou de violence. Concernant les outils de vérification, le géant du streaming précise avoir établi des partenariats avec DoubleVerify et Integral Ad Science pour vérifier la visibilité et la validité du trafic de ses publicités à partir du premier trimestre 2023...