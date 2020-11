Netflix lance sa chaîne TV en direct en France

Le géant du streaming lance "Direct", un flux de programmes linéaire qui diffuse 24h/24 une sélection des programmes les plus populaires de la plateforme...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Si Netflix a pour principe de permettre à ses utilisateurs de regarder ce qu'ils veulent quand ils veulent, le géant du streaming a pourtant décidé de jouer la carte de la TV en direct en France, en lançant une nouvelle fonctionnalité baptisée "Direct". Il s'agit d'un flux de programmes linéaire qui diffuse 24h/24 une sélection des programmes les plus populaires de la plateforme.

"En France, où la consommation de TV traditionnelle est très populaire, de nombreux spectateurs aiment l'idée de programmation qui évite de devoir choisir ce qu'ils vont regarder", a ainsi expliqué Netflix dans un communiqué.

"Que vous soyez en panne d'inspiration, ou que vous découvriez Netflix pour la première fois, vous pourrez vous laisser porter sans avoir à choisir un titre en particulier et vous laisser surprendre par la diversité du catalogue Netflix", affirme la plateforme.

Une première mondiale

Ainsi, il ne sera pas possible de revenir en arrière pour regarder un programme en cours depuis le début. En revanche, l'utilisateur pourra accéder à la fiche du programme afin de l'ajouter à sa liste ou de le regarder de façon conventionnelle. C'est la première fois au monde que Netflix propose une telle fonctionnalité.

La programmation se basera sur les contenus les plus populaires de la plateforme dans l'Hexagone, et non en fonction des goûts de chaque utilisateur. Des films, séries ou encore documentaires seront ainsi sélectionnés parmi ceux qui rencontrent le plus de succès dans le pays.

Déploiement progressif

Pour y accéder, "à partir d'un navigateur web, rendez-vous sur Netflix.com, connectez-vous à votre compte Netflix, cliquez sur le bouton "Direct" en haut à droite de la page... et laissez-vous surprendre !", indique l'entreprise américaine.

La fonctionnalité "Direct" sera déployée progressivement en France à partir de ce jeudi, "avant d'être accessible à tous nos membres français, dès le début du mois de décembre", précise la plateforme de streaming.