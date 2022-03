Nestlé suspend plusieurs de ses marques en Russie

Cette décision est inhabituelle pour le groupe, qui continue depuis des décennies à opérer dans les zones de guerre du monde entier. Mais il a été vivement critiqué depuis le début de la guerre en Ukraine.

(Boursier.com) — Nestlé a annoncé mercredi que le groupe allait cesser de commercialiser plusieurs de ses marques non essentielles en Russie, dont KitKat et Nesquik. Il s'agit d'une mesure sans précédent suite à la pression exercée sur la plus grande entreprise de biens de consommation au monde à la suite des critiques du président ukrainien Volodimir Zelensky.

Cette décision est inhabituelle pour le fabricant du bouillon Maggi et du café Nescafé, qui continue depuis des décennies à opérer dans les zones de guerre du monde entier. Ce week-end, le président Zelensky a reproché à plusieurs entreprises de rester en Russie après son invasion de l'Ukraine et a accusé Nestlé de ne pas respecter son slogan "Good Food, Good Life" (bonne nourriture, bonne vie).

Critiques de consommateurs

Dans les jours qui ont précédé ses commentaires, Nestlé avait déjà fait l'objet de critiques en ligne de la part d'acheteurs, de militants, d'investisseurs et de personnalités politiques.

La société avait précédemment déclaré avoir interrompu les exportations et importations non essentielles en provenance de la Russie, cessé toute publicité et suspendu les investissements en capital. Elle a également dit qu'elle ne réalisait pas de bénéfices en Russie.

"Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien et de nos 5.800 employés là-bas", a déclaré Nestlé, en ajoutant que le groupe continuerait à payer ses employés russes.

Le géant suisse de l'agroalimentaire est la cible de critiques depuis des années sur des questions telles que la fabrication d'eau en bouteille, sa décision de rester en Afrique du Sud pendant l'apartheid et ses pratiques de commercialisation de lait maternisé.