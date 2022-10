Nestlé s'engage dans le café 'durable'

Le groupe suisse va investir plus d'un milliards d'euros...

(Boursier.com) — Le groupe suisse Nestlé, géant du secteur de l'agroalimentaire, s'est engagé mardi à investir plus d'un milliard de francs suisses (1,03 milliard d'euros) d'ici à 2030 pour s'approvisionner en café cultivé de manière "durable". Il vise 20% de cultures durables d'ici à cette date.

Le réchauffement climatique devant entraîner à terme une diminution des surfaces cultivables, Nestlé entend prendre les devants en encourageant les cultures de couverture, l'utilisation d'engrais organiques et l'agroforesterie.

Our @NESCAFE teams are working to help make coffee farming more sustainable. Today we launched our sustainability ambition for the next decade -the Nescafé Plan 2030. Learn more: https://t.co/QECOI3yNs4 ?#NescafePlan #GenerationRegeneration pic.twitter.com/BlNmuX9wB7

— Nestlé (@Nestle), via Twitter

Risques et coûts

La société s'engage dans un communiqué "à soutenir les agriculteurs qui assument les risques et les coûts associés au passage à l'agriculture régénératrice" et propose des programmes visant à les aider à augmenter leurs revenus. Des études montrent que près de la moitié des sols actuellement dédiés à la culture du café, notamment la variété arabica de haute qualité, va s'appauvrir en raison de la hausse des températures, de la sécheresse et des maladies d'ici 2050.