NEoT Green Mobility conclut avec Crédit Agricole CIB et La Banque Postale une extension de son financement pour 95 ME

(Boursier.com) — NEoT Green Mobility (NGM), acteur leader dans le financement d'actifs liés à la mobilité électrique, a mis en place une structure de financement multidevises pour un montant pouvant atteindre 95 millions d'euros équivalents, afin d'accélérer son développement en France et en Europe.

Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité d'arrangeur de la transaction et a participé au financement structuré, et a été rejoint par La Banque Postale (LBP) en qualité de co-prêteur au titre de la facilité de crédit multi-devises existante.Cette transaction s'inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole, et en particulier dans l'engagement à accélérer le financement des énergies décarbonnées et leur augmentation dans le mix énergétique global.

Au travers de cette opération, NGM accroit sa capacité de financement et anticipe ses besoins futurs sur les 2 prochaines années...

Dans le prolongement de sa levée de fonds de 80 millions d'euros finalisée fin 2021 auprès de 3i, Mirova et ses actionnaires historiques EDF Pulse Croissance et la Banque des Territoires, NGM confirme sa trajectoire de croissance forte en Europe, et notamment au Royaume-Uni, avec un objectif de 400 millions d'euros d'actifs à horizon 2025.

NGM poursuit ainsi le déploiement de son activité qui consiste à offrir à des entreprises privées et entités publiques, des solutions clé en main pour le financement de leur transition vers la mobilité "zéro-émission".

Les solutions d'E-Mobility-as-a-Service de la société comprennent le financement et la mise à disposition de batteries, de flottes de véhicules ou de solutions de charge à destination de nombreux secteurs : transports publics urbains et interurbains, transport logistique, transport maritime et navigation intérieure, transport ferroviaire et solutions de charge. La société se développe non seulement dans le secteur du véhicule électrique mais explore également les solutions existantes basées sur l'hydrogène...

NGM et Crédit Agricole CIB ont été accompagnés par Reedsmith, en tant que conseil juridique de la transaction.

Philippe Ringenbach, CEO NEoT Capital, commente : "Cette nouvelle transaction permet à NEoT Green Mobility et NEoT Capital d'augmenter considérablement les capacités de déploiement de NGM en Europe. Nous sommes très heureux de poursuivre cette aventure sur le long terme avec notre partenaire historique CACIB et d'accueillir un nouveau partenaire tel que LBP. Cette opération confirme le positionnement unique de NGM dans la transition énergétique et plus précisément la mobilité zéro-émission."

Laurent Haik, Co-responsable de la titrisation d'actifs automobiles et opérationnels au sein de Crédit Agricole CIB ajoute : "Cette transaction reste emblématique comme l'une des rares opérations de financement structuré de mobilité électrique. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir le développement de NGM se concrétiser avec de nombreux nouveaux projets de déploiement. Avec l'entrée de LBP, nous avons pu ancrer le financement de NGM dans le marché et fixer les conditions de sa croissance."

Agnès Pelhate, Responsable Financements d'Actifs au sein de la BFI de La Banque Postale conclut : "La Banque Postale se réjouit de pouvoir accompagner NEoT Green Mobility dans cette nouvelle phase de développement, en France et en Europe. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de La Banque Postale, acteur majeur de la finance à impact et l'un des premiers financeurs de la transition écologique et de la mobilité douce".