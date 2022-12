Neige et verglas : les Franciliens appelés à privilégier le télétravail ce mercredi

"Les conditions climatiques pourront se dégrader l'après-midi et rendre de nouveau difficile la circulation routière en fin de journée", indique la préfecture de police d'Île-de-France.

(Boursier.com) — Interdiction de circuler pour certains véhicules, télétravail et transports en commun à privilégier... Alors que 25 départements sont placés en "vigilance orange" par Météo-France, et ce jusqu'à ce mercredi soir, la préfecture de police d'Île-de-France a demandé à tous les habitants de la région de limiter leurs déplacements et de privilégier le travail à distance.

Pour la journée du mercredi 14 décembre, "il est demandé aux Franciliennes et Franciliens de limiter leurs déplacements et de privilégier le télétravail. Les conditions climatiques pourront se dégrader l'après-midi et rendre de nouveau difficile la circulation routière en fin de journée", peut-on lire dans un communiqué.

"En raison de températures très basses, la neige tiendra au sol, avec des cumuls jusqu'à 5 cm L'épisode devrait se poursuivre la nuit suivante et jusqu'à jeudi", explique la préfecture, qui recommande également de privilégier les transports en commun et à rester attentifs en cas de verglas. Le réseau Île-de-France Mobilités a toutefois prévenu les usagers de surveiller les informations sur son site en raison des intempéries...

Le trafic aérien "fortement perturbé"

"Malgré les mesures de déneigement et des salages des routes appliquées par la Direction des routes d'Île-de-France, cet épisode de neige et de verglas peut gêner fortement la circulation routière", a également prévenu la préfecture de police d'Île-de-France.

Ainsi, les véhicules de plus de 3,5 tonnes de transport de marchandises et de matières dangereuses ont interdiction de circuler sur l'ensemble du réseau régional. Dès 22h mardi, la route nationale 118, reliant Les Ulis en Essonne au sud-ouest de Paris, a été interdite à la circulation pour l'ensemble des véhicules.

Par ailleurs, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé que le trafic aérien est "fortement perturbé" ce mercredi au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et d'Orly, près de Paris, en raison des averses de neige et pluies verglaçantes en Île-de-France. "Des annulations et des retards significatifs sont à prévoir", précise-t-elle dans un communiqué, tout en conseillant aux voyageurs de reporter leur déplacement...