Négociations commerciales : Coca-Cola veut une hausse de 7% de ses tarifs

"Chaque distributeur sera libre de faire plus ou moins de marge sur tel ou tel produit, avant de fixer le prix final", a rappelé le PDG de Coca-Cola Europacific Partners.

(Boursier.com) — Vers une hausse des prix des sodas l'an prochain ? Alors que les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs viennent de débuter, le PDG de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) France, François Gay-Bellile, a indiqué, dans un entretien publié ce lundi dans 'Le Parisien', avoir demandé une augmentation de ses tarifs de 7%. Une demande qu'il justifie notamment par la persistance de l'inflation.

"Lundi dernier [le 6 novembre], nous avons envoyé nos prix bruts, en moyenne en hausse de 7%", a-t-il ainsi affirmé au quotidien, tout en précisant : "Attention, cela ne veut pas dire que nos produits augmenteront d'autant, puisque nous allons négocier ce chiffre avec la grande distribution".

"Chaque distributeur sera libre de faire plus ou moins de marge sur tel ou tel produit, avant de fixer le prix final. La loi leur impose de faire au moins 10% de marge, mais ils peuvent aller au-delà, voire jusqu'à 50%", a rappelé le patron de CCEP.

"Il y a encore une certaine inflation !"

Malgré l'optimisme du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, concernant la hausse des prix et des volumes "en croissance sur l'année à fin octobre" pour Coca-Cola, le dirigeant français de la marque de soda a justifié cette demande, estimant qu'"il y a encore une certaine inflation !".

"Certes, les emballages (notamment le plastique et l'aluminium), qui avaient atteint des sommets, ont légèrement baissé. Mais le sucre est toujours en forte hausse, comme les salaires - que nous avons re´e´value´s de 5% en 2023", a souligné François Gay-Bellile. "Et puis, nous utilisons par exemple de plus en plus de PET (type de plastique) recyclé, dont le surcoût avoisine 40% comparé à du PET vierge", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Bruno Le Maire a assuré, la semaine dernière, que la France était sortie de la crise inflationniste. "La crise inflationniste est derrière nous, je le confirme. Nous avons une crise inflationniste qui a démarré fin 2021, qui a ensuite explosé avec la guerre en Ukraine. On a atteint des niveaux d'inflation de plus de 6%. Aujourd'hui, l'inflation vient de repasser à 4%, et elle devrait retomber à 2,6% en 2024", a indiqué le locataire de Bercy sur 'BFMTV/RMC'.

"Nous faisons attention à certains seuils psychologiques"

Par ailleurs, le PDG de Coca-Cola Europacific Partners a confirmé que les hausses de tarifs toucheront toutes les références de la marque, "mais à des degrés divers". "Certains produits sont plus ou moins sensibles aux hausses de prix que d'autres. Nous faisons attention à certains seuils psychologiques", a-t-il expliqué.

Ainsi, le prix de la bouteille classique de 1,75 litre devrait demeurer en dessous de 2 euros, alors qu'elle se situe actuellement à environ 1,97 euro. "En revanche, si demain le pack des six cannettes passe de 3,70 euros à 3,95 euros, cela ne changera pas grand-chose pour le consommateur, car le prix reste inférieur à ce qu'il est dans d'autres pays", a fait remarquer François Gay-Bellile.