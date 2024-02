Négociations commerciales : après deux années de forte inflation, quelle trajectoire pour les prix alimentaires ?

Ils baisseront pour un quart d'entre eux, a précisé le ministre de l'Economie...

(Boursier.com) — Pas de baisse généralisée des prix en vue dans les rayons ?... Alors que les négociations commerciales se sont achevées le 31 janvier dernier entre les grands industriels et les distributeurs, les prix des produits alimentaires vont augmenter en moyenne de 2% à 3% en France, a annoncé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

"Un quart des prix des produits alimentaires vont baisser", a d'abord expliqué le locataire de Bercy sur 'France 5', promettant une baisse "tout de suite"..."Ça ne va pas être du 10%, ça va être du 1, ça peut être du 2, ça peut être du 3%", a-t-il précisé, citant les pâtes, le sucre, le café, les céréales et les huiles.

"Après, globalement il y aura une augmentation sur l'ensemble des produits qui sera contenue entre 2% et 3%", a-t-il poursuivi... Pour rappel, en novembre dernier, le gouvernement a fait adopter une loi visant à avancer de quelques semaines la clôture de la période de négociations entre les distributeurs et leurs fournisseurs...

Colère des agriculteurs français

Après deux années de forte inflation, cette mesure vise à accélérer la répercussion en rayons des baisses de certains prix de gros, notamment pour les produits tels que l'huile, le blé, et l'énergie. Ainsi, exceptionnellement, les entreprises ont dû parvenir à un accord plus rapide sur les conditions de vente pour l'année 2024, fixé au janvier pour les fournisseurs réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour les plus gros fournisseurs tels que Lactalis ou Bonduelle, la date limite était établie au plus tard le 31 janvier.

Les pratiques attribuées aux industriels de l'agroalimentaire et à la grande distribution ont aussi été au coeur de la récente colère des agriculteurs français, qui les accusent d'accaparer les marges permises par leur propre production.

124 contrats ne respectent pas la loi Egalim

Sur les 1.000 contrats signés entre les 75 plus grands industriels du secteur et cinq distributeurs lors des négociations qui viennent de se conclure, 124 ne respectent pas les règles des lois Egalim, dont l'objectif est de mieux rétribuer les agriculteurs, a indiqué Bruno Le Maire.

Le ministre a assuré avoir adressé des injonctions aux industriels ou aux distributeurs concernés pour qu'ils se conforment à ces lois sous 15 jours, faute de quoi ils encourraient une amende de 5 millions d'euros. Il a également promis que les noms des entreprises sanctionnées, le cas échéant, seraient rendus publics...