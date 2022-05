Naval Group a inauguré à Bruxelles le MCM Lab et le Cyber LAB

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans les locaux de Naval Group Belgium à Bruxelles

(Boursier.com) — Fin avril, Naval Group a inauguré les MCM Lab et Cyber Lab, laboratoires de recherche collaboratifs créés au sein de sa filiale Naval Group Belgium. Les Labs rassemblent des partenaires institutionnels, industriels et académiques belges et européens afin de développer les innovations de demain dans le domaine de la lutte contre les mines et de la cybersécurité.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans les locaux de Naval Group Belgium à Bruxelles, en présence de Ludivine Dedonder, ministre de la Défense belge, du chef de la Défense belge, l'Amiral Michel Hofman, du chef d'Etat major de la Marine belge, l'Amiral Jan de Beurme, d'Olivier de la Bourdonnaye, Directeur exécutif des Programmes de Naval Group et d'Eric Papin, Directeur exécutif de l'Innovation de Naval Group.

Olivier de la Bourdonnaye, Directeur exécutif des Programmes chez Naval Group a déclaré à cette occasion : "L'inauguration du MCM Lab et du Cyber Lab illustre une autre facette de notre ambition d'inscrire notre présence en Belgique dans le long terme, afin, notamment, de répondre aux Intérêts Essentiels de Sécurité de la Belgique. Les partenaires institutionnels, industriels et académiques fédérés autour des deux Labs oeuvrent ensemble à développer de nouvelles capacités stratégiques pour servir la souveraineté belge et préparer ensemble le futur de la lutte contre les mines et de la cybersécurité appliquée aux domaines maritimes et navals."

Eric Papin, Directeur exécutif Technique et Innovation chez Naval Group a expliqué que "Naval Group a choisi d'implanter ces Labs au sein de sa filiale belge afin de capitaliser sur le riche écosystème industriel et académique dans le domaine naval et plus particulièrement celui de la lutte contre les mines. Ces deux Labs sont le centre névralgique des activités de R&D pour Naval Group dans ce domaine clef. Leurs travaux permettront d'accroitre la supériorité informationnelle des marines belges et alliées et de répondre à leurs besoins au plus près. Ils apporteront un avantage opérationnel certain dans les missions de lutte contre les mines afin de proposer le meilleur de ce que la technologie peut offrir face aux menaces actuelles et futures."

Lors de cette journée, les équipes de Naval Group Belgium et leurs partenaires belges ont présenté les premiers projets menés conjointement, notamment dans les domaines de la cybersécurité navale, des systèmes de missions et de conduite des opérations de lutte contre les mines, de la robotique, de l'intelligence artificielle ou encore de la "discrétion acoustique"...

MCM Lab et le Cyber Lab : deux pôles d'excellence

Le MCM Lab constitue l'une des composantes clés du plan de coopération industrielle associé au programme belgo-néerlandais de lutte contre les mines (rMCM) attribué en 2019 à Belgium Naval & Robotics, le consortium composé de Naval Group et ECA Robotics. Ce consortium a été choisi par la marine belge et la marine royale néerlandaise pour fournir douze navires de lutte contre les mines et une centaine de drones intégrés dans une toolbox, qui équiperont les navires.

L'un des principaux objectifs du MCM Lab est de renforcer l'ensemble de l'écosystème belge, mais aussi européen de la lutte contre les mines. Réunissant divers industriels et académiques fédérés autour de Naval Group Belgium, l'ambition du MCM Lab est de devenir le centre de référence européen pour la recherche et le développement en matière de lutte contre les mines.

Le MCM Lab rassemble Naval Group, Naval Group Belgium, ECA Robotics, ECA Robotics Belgium, ABC (Anglo Belgian Corporation), DotOcean, Space Applications Services, l'Université de Gand, l'Université Libre de Bruxelles, le Flanders Marine Institute (VLIZ), le Royal Belgium Institute of National Sciences (RBINS) et la Royal Military Academy (RMA).

Systèmes de pointe

Les équipes du Cyber Lab se concentrent sur le développement de technologies de cybersécurité d'application navale, en particulier pour les systèmes de navires, de drones ainsi que pour les infrastructures à terre. Les travaux en cours impliquent notamment, aux côtés des experts cyber Naval Group, des partenaires belges et européens tels que NVISO.

Le Cyber Lab est un pôle d'excellence spécialisé dans la mise en oeuvre de mesures de cybersécurité développées au profit du programme rMCM mais également un promoteur clé du développement de technologies et de solutions dans les secteurs naval et maritime en Europe. Le futur Cyber Command de la Défense belge suivra cette évolution afin d'intégrer les technologies au sein de la Défense lorsque cela est possible...

