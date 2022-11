Mutares s'associe avec Mahindra pour la transformation de Peugeot Motocycles

Mutares a remis une offre irrévocable pour acquérir une partie du capital de Peugeot Motocycles, ce qui renforcera son segment Automobile & Mobilité...

(Boursier.com) — Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) et Mutares SE & Co. KGaA viennent d'annoncer que Mutares avait soumis une offre irrévocable pour acquérir 50% du capital de Peugeot Motorcycles (PMTC) et un contrôle majoritaire de 80%. M&M reste co-actionnaire afin d'accompagner le lancement de nouveaux produits et de soutenir la croissance importante attendue dans les années à venir...

La clôture de l'opération est prévue au premier trimestre 2023 après consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.

Peugeot Motocycles, dont le siège social est installé à Mandeure en France, réalise un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros. Peugeot Motocycles fabrique des scooters à deux et trois roues qui sont distribués dans 3.000 points de vente par des filiales, des importateurs et des concessionnaires, en France et à l'international. La société possède sa propre usine de fabrication à Mandeure, une joint-venture avec JNQQ (Jinan Qingqi Motorcycle Co., Ltd.) en Chine, ainsi que des partenariats de fabrication avec plusieurs grands acteurs asiatiques dont THACO au Vietnam...

Commentant cette annonce, Rajesh Jejurikar, directeur exécutif des secteurs Automobile et Agricole chez M&M, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Mutares chez Peugeot Motocycles. Nos efforts conjugués auront pour objectif de maintenir cette marque historique française qui est au service de ses clients depuis 124 ans. Grâce à son expérience, sa capacité à transformer des entreprises à travers toute l'Europe et son expertise dans le secteur automobile, Mutares est le partenaire idéal pour renforcer et développer la marque avec le soutien renouvelé de M&M".

Johannes Laumann, CIO de Mutares, a pour sa part déclaré : "Peugeot Motocycles est une marque internationalement reconnue, construite sur une histoire riche... Nous sommes fiers de nous associer au plus ancien fabricant de deux roues motorisés au monde et je suis convaincu, qu'avec notre partenaire M&M, nous serons en mesure de tirer parti de tout le potentiel de la société, à la fois grâce à notre grande expérience dans le secteur mais aussi à notre solide équipe opérationnelle. Peugeot Motocycles est aussi un équipementier, c'est pourquoi nous comptons par ailleurs sur un potentiel important de synergies au sein de notre segment Automobile & Mobilité. Cette acquisition sera la treizième de Mutares en 2022 ".

260.000 employés dans plus de 100 pays

Fondé en 1945, le groupe Mahindra est l'une des fédérations d'entreprises multinationales les plus importantes et les plus reconnues, avec 260.000 employés dans plus de 100 pays. Il jouit d'une position de leader dans le domaine des équipements agricoles, des véhicules utilitaires, des technologies de l'information et des services financiers en Inde et est le plus grand fabricant de tracteurs au monde en volume. Il est également très présent dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la logistique, de l'hôtellerie et de l'immobilier.

Le groupe Mahindra se concentre sur l'accompagnement de leaders ESG à l'échelle mondiale, en permettant la prospérité rurale et en améliorant la vie urbaine. Son objectif est d'apporter des changements positifs dans la vie des communautés et des parties prenantes pour leur permettre de prospérer...