Mutares finalise avec succès l'acquisition de Peugeot Motocycles

(Boursier.com) — Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec succès l'acquisition de 50% du capital et d'un contrôle majoritaire à hauteur de 80% de Peugeot Motocycles (PMTC) auprès de Mahindra & Mahindra (M&M).

M&M restera co-actionnaire pour soutenir le lancement de nouveaux produits et la forte croissance des activités attendue dans les années à venir.

Peugeot Motocycles conçoit et fabrique des deux et trois roues, qui sont distribués dans 3.000 points de vente par des filiales, des distributeurs et des concessionnaires en France et à l'international, sur trois continents.

Basée à Mandeure, en France, la société réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 140 millions d'euros et possède sa propre usine à Mandeure, une joint-venture avec JNQQ (Jinan Qingqi Motorcycle Co., Ltd.) en Chine, ainsi que des partenariats de fabrication avec plusieurs grands acteurs asiatiques du secteur, dont THACO au Vietnam...

Un potentiel d'amélioration opérationnelle significatif

Mutares SE & Co. KGaA, Munich (www.mutares.de), en tant que société holding d'investissement privé cotée en bourse avec des bureaux à Munich (HQ), Amsterdam, Francfort, Helsinki, Londres, Madrid, Milan, Paris, Stockholm et Vienne, acquiert des entreprises de taille moyenne basées en Europe, qui présentent un potentiel d'amélioration opérationnelle significatif et qui sont revendues après avoir subi un processus de repositionnement et de stabilisation.

Pour l'exercice 2022, des revenus consolidés d'au moins 4 milliards d'euros sont attendus... Sur cette base, le chiffre d'affaires consolidé devrait être porté à au moins 7 milliards d'euros d'ici 2025. Un bénéfice net de la holding de l'ordre de 125 à 150 millions d'euros est attendu pour l'exercice 2025.

Le Directoire et le Conseil de surveillance détiennent ensemble plus d'un tiers de toutes les actions Mutares avec droit de vote. Les actions de Mutares SE & Co. KGaA sont négociées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort sous le symbole "MUX" (ISIN : DE000A2NB650)