Musique : le catalogue des Pink Floyd mis en vente

(Boursier.com) — Après Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Diamond ou encore David Bowie, c'est au tour du catalogue des Pink Floyd d'attiser les convoitises sur fond de regain d'intérêt pour les "vieux" groupes de rock de la part d'une nouvelle génération d'auditeurs abonnés aux services musicaux en streaming.

Pink Floyd, groupe britannique mythique des années 1970 (The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall...), pourrait vendre son catalogue, ainsi que des produits basés sur le groupe, pour au moins 500 millions de dollars, selon l'agence 'Bloomberg'. Ce qui en ferait l'une des plus grosses transactions financières dans le milieu de la musique.

Plusieurs acheteurs seraient dans la course, dont Warner Music Group, Sony Music Entertainment (qui distribue une partie de la musique des Pink Floyd) et BMG (Bertelsmann Music Group), qui serait appuyé par le fonds KKR.

"Je ne serais pas étonnée que ce soit bien au-delà (des 500 M$). Il y a un réel intérêt pour la musique vintage, c'est un groupe avec une aura internationale et les dernières transactions ont été proches du demi-milliard", a expliqué Alice Enders, spécialiste de ce secteur interrogée par 'Bloomberg'.

Le streaming a donné un nouvel essor à la musique de "vieux" groupes

Ainsi, en décembre 2021, le groupe japonais Sony Music avait racheté l'intégralité du catalogue de Bruce Springsteen pour environ 550 M$. De son côté, Bob Dylan avait vendu d'une part ses chansons à Universal Music pour plus de 300 M$ en 2020, et d'autre part, début 2022, ses enregistrements à Sony, pour plus de 200 M$ selon la presse spécialisée.

Pour Pink Floyd, "la transaction est un package de tous les droits : droit d'enregistrement - ce qui a le plus valeur -, de composition, de synchronisation (permettant d'utiliser la musique pour des films, des publicités..., ndlr), ce qui lui donne encore plus d'attractivité", a précisé Alice Enders. "Les plateformes type Spotify ont donné un nouvel essor à la musique de "vieux" groupes. Tout le monde a pu les redécouvrir, ce qu'on n'aurait pas imaginé dans le monde physique des CD et vinyles", a-t-elle ajouté.