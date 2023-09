Mouvement de grève dans un grand magasin au Japon, une première depuis 1962

Les employés d'un des grands magasins les plus fréquentés de Tokyo ont entamé une grève jeudi, marquant le premier débrayage majeur qu'a connu le pays en des décennies.

(Boursier.com) — C 'est un cas inédit au Japon depuis 60 ans... Après l'échec des négociations avec la direction sur le projet de vente de leur entreprise, les employés d'un des grands magasins les plus fréquentés de Tokyo se sont mis en grève jeudi, marquant ainsi le premier grand débrayage que le pays ait connu depuis des décennies.

Quelque 900 employés du magasin phare Seibu, situé dans le quartier animé d'Ikebukuro, protestent contre la vente de Sogo & Seibu, une filiale du géant japonais de la distribution Seven & i, au fonds américain Fortress Investment, qui s'est associé à Yodobashi Camera, comme l'a rapporté 'Reuters'.

Les grévistes cherchent à obtenir des garanties concernant la sécurité de leur emploi et la pérennité de l'entreprise, exprimant leur mécontentement face à l'annonce d'un projet de reprise d'environ la moitié du magasin par le géant nippon de la distribution de produits électroniques à bas prix Yodobashi. Les opposants à ce projet, parmi lesquels des responsables d'Ikebukuro, soutiennent que ce changement dégraderait la réputation de Seibu en remplaçant de nombreuses petites boutiques individuelles au sein du magasin.

Dans un contexte de grave pénurie de main-d'oeuvre

Comme le rappelle l'agence de presse, les grèves sont extrêmement rares au Japon, où les négociations sur les salaires et les conditions de travail sont généralement menées à l'amiable. Cette grève d'une journée est la première dans un grand magasin japonais depuis 61 ans. Elle fait suite à des mois de négociations tendues entre la direction de Sogo & Seibu et le syndicat des travailleurs, et intervient dans un contexte de grave pénurie de main-d'oeuvre au Japon.

Dès jeudi matin, les travailleurs de Seibu ont ainsi manifesté devant le magasin dans la chaleur de l'été, tandis que des membres de divers autres syndicats distribuaient des tracts pour montrer leur soutien. "Il est possible que nous ayons tardé à exprimer nos préoccupations jusqu'à présent... Mais je pense que le fait que tant de personnes aient pris connaissance de nos revendications en fait un événement significatif", a affirmé le dirigeant syndical Yasuhiro Teraoka.

Pour tenter d'apaiser les salariés en grève, la direction de Seven & i a présenté ses excuses pour cette grève et a annoncé que sa filiale poursuivrait les discussions avec le syndicat. Les autres grands magasins Seibu et Sogo ont maintenu leurs opérations comme à l'accoutumée.