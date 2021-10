'Mourir peut attendre', succès pour le dernier James Bond au Royaume-Uni

Le 25ème épisode des aventures de James Bond est devenu le symbole du chaos provoqué par la pandémie, sa sortie ayant été retardée à plusieurs reprises.

(Boursier.com) — "Mourir peut attendre" est déjà le film le plus rentable de l'année au Royaume-Uni, après son tout premier weekend d'exploitation dans le pays. Un coup de pouce particulièrement apprécié de James Bond aux salles de cinéma, au bord du gouffre à cause de la pandémie.

La cinquième et dernière interprétation de Daniel Craig dans le rôle du célèbre espion a permis de remporter 25,9 millions de livres (30,3 millions d'euros) de recettes au Royaume-Uni et en Irlande, selon Comscore. Une performance à comparer à celle de " Pierre Lapin 2 : Panique en ville " : le film pour enfants a gagné plus de 20 millions de livres (23,7 millions d'euros) cette année depuis sa sortie en mai.

"Je pense que ça va me manquer !", avoue #DanielCraig à quelques heures de la sortie de #Mourirpeutattendre, son cinquième et dernier film dans le costume de James Bond. Son style, son meilleur souvenir, son successeur... L'acteur s'est confié à @TF1lejt pic.twitter.com/hfc2b7C0jZ — LCI (@LCI), via Twitter

Le 25ème épisode des aventures de James Bond est devenu le symbole du chaos provoqué par la pandémie de coronavirus, sa sortie ayant été retardée à plusieurs reprises - la date du 8 avril 2020 avait été initialement fixée. Lorsqu'il est finalement sorti la semaine dernière, de bonnes critiques de la part des critiques de cinéma ont relancé une partie de l'élan perdu en cours de route. Le film sera en salles ce mercredi 6 octobre en France et le 8 octobre aux Etats-Unis.