Motocab et Citybird annoncent leur rapprochement pour créer une nouvelle référence dans le secteur des taxis moto à Paris

(Boursier.com) — Motocab , pionnier dans le domaine des taxis moto à Paris, annonce son rapprochement avec Citybird, société dont l'histoire et la taille sont comparables... Cette fusion stratégique marque une étape importante pour les deux entreprises qui s'unissent pour offrir une expérience inégalée aux clients et renforcer leur position de leader absolu sur le marché des taxis moto à Paris.

Motocab, reconnue pour son excellence opérationnelle et son engagement en matière de sécurité et la qualité de service, s'est rapproché de Citybird dans le but de renforcer sa présence sur le marché parisien. Cette opération permet de combiner les atouts et les expertises complémentaires des deux entreprises afin de proposer des services encore plus performants et innovants. La formation au métier de taxi moto dispensée par Citybird sera un excellent atout RH pour le groupe consolidé. Motocab de son côté a développé depuis 2007 son logiciel interne, ERP complet intégrant l'optimisation des agendas pour que l'informatique soit au service des process de l'entreprise et de sa clientèle...

Expérience optimale

En unissant leurs forces, Motocab et Citybird visent à offrir une expérience de voyage optimale à leurs clients. Cette fusion va permettre de mettre en place une flotte de taxis moto plus importante et mieux répartie dans toute la région parisienne, ce qui réduira les temps d'attente client et permettra des trajets plus rapides et plus efficaces. De plus, les clients bénéficieront de l'utilisation de technologies de pointe et d'une application mobile améliorée pour réserver, suivre et payer leurs trajets de façon fluide.

"Cela fait presque 20 ans que nous cherchons à rapprocher nos deux entreprises, il aura fallu le Covid pour que nous décidions enfin d'être plus forts ensemble", déclare Xavier FONTE, fondateur de Motocab. "Grâce à cette fusion, nous serons en mesure de répondre encore mieux aux besoins de nos clients en offrant des services de qualité supérieure, une couverture étendue et une expérience de réservation et de trajet toujours plus fluide."

En cours de finalisation

Motocab et Citybird entendent maintenir une approche centrée sur le client en conservant notamment son call center à Paris. Les deux entreprises s'engagent à fournir un service de qualité, alliant sécurité, ponctualité et confort, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de réglementation...

La fusion entre Motocab et Citybird est actuellement en cours de finalisation, et les deux entreprises travailleront ensemble pour assurer une transition en douceur pour leurs clients et leurs collaborateurs. Les détails supplémentaires concernant cette fusion seront communiqués dans les prochaines semaines...