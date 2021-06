Morgan Stanley : les salariés non vaccinés de Wall Street ne pourront pas revenir au bureau !

Cette politique est l'une des plus strictes décidées par une grande société jusqu'à présent aux Etats-Unis.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Morgan Stanley va interdire aux employés qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 d'entrer dans ses bureaux de la région de New York, alors qu'un nombre croissant de grandes entreprises de Wall Street retardent le retour du personnel qui n'est pas protégé contre le virus. Cette politique, qui a été révélée dans une note interne, est l'une des plus strictes décidées par une grande société américaine jusqu'à présent.

Aux Etats-Unis, contrairement à la France, les entreprises ont le droit de demander aux employés s'ils ont reçu leurs injections, tant que ces données demeurent confidentielles...

Morgan Stanley explique que l'objectif est de créer un environnement de bureau normal, sans avoir à porter de masques ou d'imposer une distanciation physique. La semaine dernière, le PDG James Gorman avait déjà haussé le ton, à propos du retour en "présentiel", après de longs mois de télétravail. "Si vous pouvez aller dîner dans un restaurant à New York, alors vous pouvez venir au bureau et nous voulons que vous veniez au bureau", a-t-il déclaré lors d'une conférence.

90% des salariés sont vaccinés

Selon ses estimations, plus de 90% des employés des bureaux de la banque sont déjà vaccinés et il s'attend à ce que le chiffre approche les 100%... Aux Etats-Unis, les employeurs disent qu'ils n'ont pas l'intention d'exiger que leurs effectifs se fassent vacciner pour revenir travailler, mais certaines grosses sociétés financières ont tracé une ligne plus dure ces derniers jours. Chez BlackRock par exemple, seuls ceux ayant reçu toutes leurs doses de sérum pourront revenir à partir du mois prochain. Bank of America prévoit également de prioriser le retour du personnel vacciné et a indiqué qu'il prendrait des dispositions pour les personnes non vaccinées... plus tard.

Selon une enquête menée en mai par la société de conseil et de gestion des risques Willis Towers Watson, environ 72% des employeurs ne prévoient pas d'exiger des vaccinations pour retourner sur leur lieu de travail. La plupart exigeront plutôt que le personnel non vacciné porte des masques à l'intérieur.

Aux Etats-Unis, 65,4% des personnes de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose de l'un des trois vaccins autorisés dans le pays. Le président Joe Biden a toutefois admis ces dernières heures qu'il n'atteindrait pas son objectif de 70% d'adultes ayant reçu au moins une première dose le 4 juillet.