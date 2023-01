Morgan Stanley demande jusqu'à 1 M$ à des employés qui ont utilisé des messageries non autorisées

La banque leur reproche l'utilisation non autorisée de WhatsApp notamment, pour discuter de sujets professionnels.

(Boursier.com) — Les sanctions financières vont de quelques milliers de dollars à plus d'un million !... La banque Morgan Stanley a décidé d'imposer à certains de ses salariés ayant utilisé des messageries telles que WhatsApp pour un usage professionnel, selon le Financial Times.

Les sanctions ont été déterminées en fonction de différents facteurs comme le nombre de messages envoyés, l'ancienneté dans l'entreprise ou les avertissements émis par le passé, ajoute le quotidien financier citant des personnes proches du dossier...

200 millions pour clore des enquêtes

Ces amendes interviennent après que la banque a accepté en 2021 de payer 200 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, pour mettre fin à des enquêtes portant sur les communications de ses employés sur des messageries non approuvées par l'entreprise. Les autorités financières américaines exigent des courtiers qu'ils conservent des traces de toutes les communications liées à l'entreprise.

En 2020, Morgan Stanley avait licencié deux cadres dirigeants en raison de l'utilisation non autorisée de WhatsApp pour discuter de sujets professionnels. D'autres traders de l'équipe des matières premières de Morgan Stanley ont également reçu des avertissements concernant leur utilisation des applications de messagerie. Et la banque n'est pas la seule à être touchée : Credit Suisse et HSBC ont également licencié des banquiers impliqués dans le scandale...

Même les messages anodins

Morgan Stanley propose désormais à ses employés des sessions de formation expliquant des scénarios dans lesquels ils doivent transférer des conversations sur des appareils personnels vers des canaux officiels tels que leur messagerie professionnelle. Cela peut inclure des cas apparemment anodins où des collègues échangent des messages sur l'heure ou le lieu d'une réunion.

De nombreuses banques exigent désormais que les employés prennent une photo des messages liés au travail sur des appareils personnels et les transmettent aux services de conformité afin qu'ils puissent être conservés...