Moody's abaisse à 'stable' la perspective de la France

Moody's abaisse de 'positive' à 'stable' la perspective de la France, car l'amélioration des finances publiques est plus modeste qu'escompté par l'agence de notation en 2018...

(Boursier.com) — Moody's confirme la notation d'émetteur à long terme de la France à 'Aa2', et révise sa perspective de 'positive' à 'stable'. Les notations de dette senior non garantie ont été affirmées à 'Aa2'.

Dans sa décision de ramener la perspective de la France à 'stable', Moody's laisse poindre une certaine déception... Son ajustement de notation repose essentiellement sur une "plus modeste amélioration des finances publiques qu'attendu" lors du changement de la perspective à 'positive' en mai 2018. "Bien que le gouvernement français soit parvenu à mettre en oeuvre des mesures ayant contribué à une croissance des dépenses plus modérée que dans le passé, celles-ci sont insuffisantes pour entamer une réduction claire et durable du poids de la dette publique". Moody's tire donc la conclusion que "les indicateurs de finances publiques de la France sont caractéristiques d'une notation 'Aa2', plutôt que d'une notation plus élevée".

La bonne recette, mais pas suffisamment épicée !

Pour justifier le maintient de la notation de la France à 'Aa2', Moody's explique que de nombreux facteurs soutiennent le profil de crédit de la France, en particulier les progrès réalisés dans la mise en oeuvre "d'un ambitieux programme de réformes". Moody's estime que ces réformes vont contribuer à l'amélioration de la compétitivité de la France, de la performance du marché du travail et des perspectives de croissance à moyen terme. L'agence de notation prend en compte "un tissu économique étendu et riche, la qualité du cadre institutionnel et une évolution démographique relativement favorable".

Cependant lorsque Moody's a assigné une perspective 'positive' à la notation 'Aa2' de la France, en mai 2018, l'agence de notation avait spécifié deux conditions complémentaires pour une hausse de la notation à 'Aa1'. D'une part, la France devait mettre en oeuvre de réformes économiques structurelles contribuant à une augmentation de la croissance à moyen terme. D'autre part, l'Etat devait adopter de réformes budgétaires structurelles susceptibles d'inverser la trajectoire de la dette. Chaque condition était considérée comme "nécessaire, mais non suffisante".

Or, selon l'agence de notation, "si de nombreux progrès ont été réalisés sur la mise en oeuvre des réformes structurelles de l'économie afin de soutenir la croissance à moyen terme, le bilan est plus mitigé sur le plan budgétaire". Pour le moment, la hausse de la dette s'est certes interrompue, mais Moody's ne s'attend pas à un renversement de trajectoire. La solidité des finances publiques de la France reste donc "cohérente avec une notation à Aa2".

Seuls la réalisation conjointe des objectifs économiques et budgétaires du gouvernement indiqueraient une amélioration de la solidité du cadre institutionnel, qui soutiendrait une hausse de la notation.

Toujours le problème de la dette publique

La principale raison du retour à une perspective 'stable' par Moody's est que la consolidation des finances publiques ne sera pas aussi importante qu'envisagé par l'agence de notation lors du changement de perspective de notation à positive en mai 2018. A l'époque, le gouvernement ciblait une réduction du ratio de dette publique sous les 90% du PIB d'ici à 2022, via une diminution progressive des déficits et le retour à un excédent budgétaire d'ici à 2022.

Or selon le scénario de base de l'agence de notation, le déficit budgétaire devrait se stabiliser autour de 2 à 2,3% du PIB au cours des prochaines années, plutôt que de diminuer. Egalement, la dette publique devrait rester 'stable', juste au-dessous de 100% du PIB, un niveau nettement supérieur aux pays notés 'Aa1', et supérieur aux anticipations de Moody's en mai 2018.

Certes, Moody's reconnaît que le gouvernement a réussi à réduire le déficit budgétaire depuis son entrée en fonction, malgré les baisses d'impôts significatives dans le contexte de l'émergence du mouvement des "gilets jaunes". Hors facteurs exceptionnels, le déficit budgétaire sous-jacent pour 2019 se situait selon Moody's à son niveau le plus bas depuis le début des années 2000. Des mesures telles que la limitation des dépenses de santé, l'accord avec les autorités locales pour limiter les dépenses de fonctionnement et la réforme récente de l'assurance-chômage, ont permis de contenir la croissance des dépenses publiques. Ces mesures ont contribué à réduire d'un point de pourcentage la part des dépenses publiques dans le PIB entre 2016 et 2019, et vont continuer à limiter la croissance des dépenses publiques cette année et probablement dans les années à venir.

Cependant, le niveau de dépenses publiques reste très élevé en France, à plus de 55% du PIB (estimation pour 2019) et Moody's ne considère pas que les réformes déjà menées ou en cours seront suffisantes pour entamer une réduction durable du déficit budgétaire sous la barre des 2% du PIB au cours des prochaines années.

Des mesures plus fortes seraient nécessaires afin d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement de ramener le déficit public à 1,5% du PIB d'ici à 2022. Selon Moody's, il est peu probable que cela se produise d'ici la fin du mandat actuel du gouvernement, "étant donné la profondeur du mécontentement social au coeur des manifestations des gilets jaunes".

Adopter des mesures plus structurelles sur les dépenses publiques

Somme toute, Moody's voit d'un oeil favorable les progrès réalisés par le gouvernement sur l'adoption de son programme de réformes. Cependant, il faudra attendre plusieurs années avant de voir leurs effets sur la croissance, malgré de "premiers indicateurs encourageants"...

Compte tenu du retour à une perspective 'stable', les pressions à la hausse sur la notation sont "faibles à ce stade". La perspective pourrait redevenir 'positive', et la notation finalement réhaussée, "si les indicateurs de finances publiques et de dette s'amélioraient sensiblement, grâce à des mesures plus structurelles sur les dépenses publiques".

Attention cependant... Moody's pourrait revoir sa notation à la baisse si les prochaines administrations revenaient sur les réformes mises en oeuvre depuis 2017, engendrant une croissance plus faible à moyen terme. Il ne faudrait pas non plus que les récentes tendances budgétaires viennent à s'inverser, conduisant à une nouvelle augmentation d'une dette publique déjà élevée.