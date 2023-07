Montres : Omega va augmenter ses prix jusqu'à 8%

Mais ce n'est pas forcément bon signe, pour Morgan Stanley...

(Boursier.com) — Omega va augmenter ses prix jusqu'à 8%, quitte à ralentir ses ventes - c'est en tout cas ce que redoute la banque d'investissement Morgan Stanley. La marque horlogère suisse, connue pour ses modèles Speedmaster et Seamaster notamment, a récemment fait monter ses prix de 2% en Suisse et en Chine, et de 8% aux États-Unis, premier marché d'exportation pour les montres suisses, écrivent les analystes de la banque américaine dans un rapport.

Une faiblesse ?

"L'augmentation du prix d'Omega résulte d'une faiblesse plutôt que d'une force", ont écrit les analystes dirigés par Edouard Aubin dans le rapport consulté par l'agence de presse Bloomberg. "Avec certaines des marques leaders du groupe (Longines, Tissot, Breguet, etc.) en difficulté, nous estimons que Swatch est de plus en plus dépendant de la trésorerie d'Omega".

Swatch Group a réalisé un tiers de ses ventes et environ 60% de son bénéfice d'exploitation grâce à Omega en 2022, selon les estimations de Morgan Stanley. La marque, qui a récemment présenté de nouvelles versions de sa collection de montres de plongée Seamaster à l'occasion du 75e anniversaire du modèle, pourrait observer une pression sur ses ventes dans la foulée de cette hausse de prix.

La demande s'essouffle

Les États-Unis ont dépassé la Chine en 2021 en tant que premier marché d'exportation pour les pièces d'horlogerie suisses. La demande montre cependant des signes de faiblesse et les exportations vers les États-Unis ont diminué en avril pour la première fois en plus de deux ans, avant un rebond en mai.

Alors que les modèles de Rolex, le plus grand horloger suisse, sont extrêmement difficiles à trouver dans le commerce à cause d'une très forte demande, les produits d'Omega sont plus faciles à se procurer.