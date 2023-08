Montres de luxe : les prix baissent encore en seconde main

Après une hausse sans précédent pendant la pandémie, les prix des modèles d'occasion les plus en vogue chez Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet poursuivent leur repli...

(Boursier.com) — Le prix des montres haut de gamme les plus populaires a continué à chuter le mois dernier, d'après l'indice Bloomberg Subdial Watch, qui suit les prix des 50 modèles les plus échangés en valeur sur le marché secondaire. Le repli est encore de 1,1% pour le mois de juillet.

Après une hausse sans précédent pendant la pandémie, les prix des modèles d'occasion les plus en vogue chez Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet ont entamé une forte baisse en mars 2022, provoquée par des taux d'intérêt plus élevés, le ralentissement des économies et le krach des cryptomonnaies.

Moins de transactions

L'indice a chuté d'environ 14% en un an. La Rolex Daytona 16520, dotée d'une lunette tachymétrique en acier, a été la plus performante sur 30 jours, gagnant 0,5% pour se négocier à un prix moyen de 30.976 $. Mais une autre Daytona, la 116528 en or jaune, a au contraire été la plus mauvaise élève, chutant de 7% en un mois avec une valeur moyenne de 41.841 $.

Malgré une baisse de la valeur de ces bracelets, les volumes de transactions demeurent élevés et le rythme de la baisse des prix ralentit, selon Subdial, un revendeur de montres d'occasion basé au Royaume-Uni.

Les modèles plus accessibles semblent en profiter : un autre index comprenant 25 des montres Cartier les plus populaires et fréquemment achetées a diminué de 2,5% depuis le début de l'année, mais a gagné 1,6% le mois dernier. L'indice Subdial Cartier, basé sur des montres à environ 6.000 dollars en moyenne, fait donc mieux que le Bloomberg Subdial Watch Index et ses 7,4% de repli depuis le début de l'année.