Montres de luxe d'occasion : un futur marché en or ?

Les ventes annuelles devraient grimper à 35 milliards de dollars d'ici 2030, contre 20 milliards actuellement, dopées par les jeunes acheteurs.

(Boursier.com) — Le marché des montres de luxe d'occasion devrait bondir de 75% d'ici 2030, pour représenter près de la moitié du marché global, grâce notamment à l'engouement des jeunes acheteurs, selon un rapport du cabinet Deloitte. Les ventes annuelles devraient grimper à 35 milliards de dollars à la fin de la décennie, contre 20 milliards aujourd'hui, selon cette étude basée sur les réponses de consommateurs et de dirigeants de marques horlogères.

L'essor des montres d'occasion haut de gamme a conduit les horlogers comme Richemont à se développer sur le segment, avec l'acquisition de la plateforme de seconde main Watchfinder. Deloitte s'attend à ce que davantage de marques lancent leur canal de marché secondaire pour gonfler leurs parts de marché et récupérer du stock pour gérer l'approvisionnement. Le rapport Deloitte prévoit également un fort développement des sites spécialisés, à l'image de Chrono24, Subdial, Watchbox et Hodinkee.

"Le potentiel de croissance du marché de l'occasion est énorme", a déclaré Karine Szegedi, responsable de la consommation, de la mode et du luxe chez Deloitte Suisse.

Moins de ventes en magasin

L'étude prédit par ailleurs un bond du nombre de montres vendues en ligne, aux dépens des points de vente traditionnels. C'est le signe pour Deloitte du poids sur le marché de consommateurs plus jeunes, qui

considèrent les montres de luxe comme des investissements. L'intérêt pour des produits a augmenté pendant la pandémie, les consommateurs les plus aisés restant coincés à la maison.

Les prix pour les modèles d'occasion de Rolex, de Patek Philippe et d'Audemars Piguet ont atteint des niveaux record avant de retomber brutalement à partir du mois d'avril 2022, au diapason avec les cryptomonnaies et les marchés boursiers.

L'indice Subdial50, qui suit les prix du marché mondial pour les 50 montres de luxe les plus échangées en valeur, a chuté de 18% ces six derniers mois. Pourtant, Deloitte estime que le recul des prix ne signifie pas que le marché secondaire s'affaiblit, alors que les plus jeunes consommateurs sont très à l'aise avec l'idée d'acheter des montres d'occasion en ligne, à la recherche de prix moins élevés.