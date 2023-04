Montagne : le tourisme se tient bien, malgré les vents contraires

Malgré le manque de neige et l'inflation, le taux d'occupation dans les hébergements est resté le même que la saison passée...

(Boursier.com) — Malgré l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, et l'enneigement contrasté selon les périodes et les massifs, les stations de montagne affichent un bon début de saison... Pour l'hiver 2022-2023, le taux d'occupation de l'ensemble des hébergements touristiques se hisse à 68%, soit quasiment le même niveau que l'an dernier (69%), selon un premier bilan de l'Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM - Atout France. L'activité a été particulièrement dynamique en première partie de saison (vacances de Noël, mois de janvier 2023 et les 3/4 des vacances d'hiver).

Côté hébergement, le remplissage a été meilleur qu'en 2021-2022 pour les villages-clubs (74% vs 67%) et les hôtels (70% vs 67%). En revanche, les hébergements loués entre particuliers enregistrent un repli, avec un taux d'occupation de 44% contre 49% la saison dernière. Les résidences de tourisme affichent un taux d'occupation de 81% contre 82% et les meublés loués en agences reculent légèrement de 68% à 66%.

Saison satisfaisante

Dans l'ensemble, les professionnels de la montagne sont satisfaits de cette saison 2022-2023 : 58% des répondants jugent ainsi le niveau de fréquentation plutôt bon et 29% parlent d'une bonne saison. Les perspectives pour les vacances de printemps affichent pour l'heure un retard des taux de réservations. Le taux d'occupation prévisionnel pour les vacances de printemps est de 24%, en recul de 9 points par rapport à la saison 2022.

L'enneigement dans les massifs a permis de maintenir 51% des pistes ouvertes à Noël et 75% en février. Le retour de la clientèle étrangère, qui n'avait pu revenir en nombre la saison passée en raison des restrictions sanitaires, se confirme sur l'ensemble de la saison hivernale 2022-2023. La clientèle britannique est la plus présente, représentant à elle-seule 30,7% des nuitées internationales pour la saison. Elle est suivie par les Néerlandais (14% des nuitées), les Belges (8%) et les Suisses (7,4%). Les clients français étaient de leur côté moins nombreux (-4%) en termes de volume de nuitées, à l'issue de la deuxième semaine des vacances d'hiver...