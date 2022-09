MONEXT organise une journée de recrutement exceptionnelle

Une journée, un job à la clé !

Le mardi 18 Octobre 2022 MONEXT RECRUTE... mais pas comme les autres...

Les candidats sont invités @The Camp à Aix-en-Provence, pour repartir le soir même avec une offre de job !

Inscriptions : https://nextjob.monext.fr/

"Vous êtes tous sans le savoir des utilisateurs des services de MONEXT au quotidien : pour faire vos courses, vos achats en ligne, votre plein de carburant, vos paris en ligne ou encore "faire un lydia". MONEXT, est effectivement un acteur incontournable du paiement sous toutes ses formes pour les plus grands retailers, les banques et les fintechs" commente la direction de MONEXT. "Pour étoffer nos équipes de passionnés et participer à notre belle aventure entrepreneuriale, nous avons décidé d'organiser un évènement de recrutement pas comme les autres"...

Les candidats sont invités au NEXT JOB DAY le mardi 18 octobre 2022 à The Camp (Aix-en-Provence) pour une journée placée sous le thème de l'échange et du challenge.

Le bonus de cette journée ? La possibilité de repartir avec une proposition de MONEXT le soir même !

Le concept

Présélection des candidats pour participer à l'évènement, après inscription sur une page dédiée Le jour J : présentation, vision et ambitions de MONEXT par Guillaume Prin, Président. Le process de recrutement (entretiens RH, opérationnels, etc) concentrés sur une seule journée. " Fun Break " & partage d'expériences avec les collaborateurs MONEXT. Assister au grand sprint final de " NEXTidea, " le "concours" d'innovation participative interne de MONEXT.

Des dizaines de postes à pourvoir !

Jeunes générations comme confirmés pourront postuler à des fonctions d'Ingénieur devops, infrastructure, cloud, gestion de projets, commerciales, relation clients...

"Rejoindre MONEXT, c'est s'épanouir dans une communauté de 400 personnes enthousiastes, passionnées par le paiement, l'innovation et l'envie de grandir ensemble, dans un marché dynamique dont la valeur doublera d'ici 2030. Rejoindre MONEXT, c'est participer à une aventure humaine extraordinaire, avec une culture et un ADN forts, des engagements humains, solidaires et des clients extraordinaires" conclut l'établissement.

