Modalités de remboursement du prêt garanti par l'Etat

Les entreprises pourront librement étaler le remboursement des prêts garantis par l'Etat (PGE) sur une période maximale de 6 ans, comme le prévoit la loi de finances rectificatives du 23 mars 2020.

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, et Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, ont échangé avec les membres du comité exécutif de la Fédération bancaire française (FBF) pour évoquer les modalités de remboursement du prêt garanti par l'Etat.

Bruno Le Maire et Alain Griset se sont ainsi félicités du succès des instruments déployés dans le cadre de la crise de la Covid-19, et notamment l'efficacité du déploiement par les banques des prêts garantis par l'Etat ainsi que la possibilité ouverte aux entreprises de solliciter jusqu'à 6 mois de moratoire sur leurs échéances de crédit bancaire, possibilité portée à 12 mois pour les entreprises, petites, moyennes et de taille intermédiaire, du secteur touristique. Ils ont salué l'engagement renouvelé par les membres de la FBF de faire tout leur possible pour aider leurs clients à traverser la crise dans les meilleures conditions...

Période maximale de 6 ans

Les membres de la Fédération bancaire française ont réaffirmé leur engagement de proposer cette option à prix coûtant sur la durée totale du prêt... Pour les très petites entreprises et pour les petites et moyennes entreprises, cela devrait permettre, dans les conditions actuelles de taux, de proposer une tarification maximale de 1 à 1,5% pour des prêts remboursés d'ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5% pour des prêts remboursés d'ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l'Etat compris.

Bruno Le Maire a déclaré : Grâce aux prêts garantis par l'Etat, près de 600 .00 entreprises ont bénéficié d'un renfort de trésorerie indispensable pour faire face à la crise. En partenariat avec les banques, nous leur donnons aujourd'hui plus de visibilité sur les conditions de remboursement de ces prêts. Notre objectif : faciliter le remboursement des PGE pour toutes les entreprises, à un coût modéré