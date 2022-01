Mobilité électrique : le grand saut vers les " tech company" !

La révolution électrique est en marche...

(Boursier.com) — Selon " Les Echos Etudes ", le véhicule électrique sera non seulement au coeur de la mobilité de demain, mais aussi à la base du déploiement des groupes automobiles vers de véritables " tech company " et leurs nombreuses activités connexes, à l'image de Volkswagen qui devient... fournisseur d'électricité ! Le constructeur automobile de demain aura une palette d'activités bien plus large qu'aujourd'hui en termes de connectivité et donc de vente de services associés. Certains analystes promettent même déjà une " hyper-connexion " qui mènera in fine à la voiture autonome.

L'été dernier, sur fond d'urgence écologique, la Commission européenne a condamné les voitures à propulsion thermique en annonçant vouloir atteindre le ratio des 100% de véhicules " 0 émission " sur le marché du neuf en 2035. Il reste du chemin à parcourir, car sur les 6 premiers mois de l'année 2021, il s'est vendu 483.000 voitures 100% électriques en Europe de l'Ouest, ce qui représente environ 8% du marché. En comptant les hybrides rechargeables, le marché de la batterie a dépassé le million d'unités vendues sur le premier semestre.

Parmi les pays en pointe, en Allemagne, la part des motorisations électriques atteint désormais déjà 22,5%, soit plus d'une voiture sur cinq, alors qu'en France, le curseur se situe à 15%. De quoi anticiper la poursuite de cette tendance sur l'ensemble de l'année 2022, avec des ventes des voitures électriques estimées à plus de 2 millions sur le Vieux Continent...

Stellantis pied au plancher

Autant dire que les différents constructeurs sont en train d'accélérer de façon spectaculaire l'électrification de leur gamme. Linda Jackson, la patronne de Peugeot qui évolue au sein du groupe Stellantis, a jeté récemment un pavé dans la mare en proclamant haut et fort que "tous les modèles de la marque seront électriques d'ici 2030, en Europe". Aujourd'hui, près de 70 % de la gamme Peugeot est déjà électrifiée.

Peugeot a déjà fait mouche avec l'e-208 qui représente désormais 20% des ventes de la gamme 208, alors que les prévisions en interne tablaient sur un niveau situé entre seulement 10 et 15%.

Le défi des batteries

Pour réussir le grand saut, il faut continuer d'améliorer la capacité des batteries et leur autonomie. Stellantis et Factorial Energy ont donc signé dernièrement un accord de développement conjoint pour faire progresser la technologie des batteries de traction haute tension à électrolyte solide de Factorial. L'accord comprend également un investissement stratégique de Stellantis. “Notre investissement auprès de Factorial et d'autres partenaires hautement reconnus renforce la rapidité et l'agilité nécessaires pour doter notre portefeuille de véhicules électriques d'une technologie de pointe”, a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. “Des initiatives comme celles-ci permettront une mise sur le marché plus rapide et une transition plus rentable vers la technologie électrolyte solide. ”

Factorial a développé une technologie à électrolyte solide révolutionnaire qui permet de lever les principaux freins à l'adoption à grande échelle des véhicules électriques par les clients : l'autonomie et la sécurité. Stellantis avait annoncé l'été dernier lors de son " EV Day " son objectif d'introduire la première technologie de batterie à électrolyte solide compétitive d'ici 2026.

Factorial développe ici la technologie FEST (Factorial Electrolyte System Technology), plus sûre que la technologie lithium-ion conventionnelle, FEST permettant d'augmenter l'autonomie, tout en étant facilement intégrable dans l'infrastructure existante de fabrication de batteries lithium-ion.

Stratégie connectée : 20 MdsE de revenus annuels supplémentaires d'ici 2030

Cette électrification à marche forcée rime avec la montée en puissance de la stratégie connectée du groupe qui mènera à terme à la voiture autonome : En présentant sa stratégie Software visant à déployer des nouvelles générations de plateformes technologiques, Stellantis a expliqué qu'il allait s'appuyer sur les capacités existantes des véhicules connectés pour transformer les interactions des clients avec leur véhicule, et générer environ 20 MdsE de revenus annuels supplémentaires d'ici 2030.

Cette évolution permettra de passer les véhicules de l'architecture électronique actuelle à une plateforme software intégrée à l'univers digital des clients. Cela élargit considérablement les possibilités dont disposent les clients pour gérer les fonctions et les services innovants, via des mises à jour over-the-air (OTA).

" Notre mue va transformer le groupe en une " tech company ", leader de la mobilité durable, en tirant parti de la croissance commerciale associée aux nouveaux services et à l'OTA et en offrant la meilleure expérience client ", a expliqué Carlos Tavares, le CEO de Stellantis.

Stellantis prévoit ainsi d'investir plus de 30 MdsE d'ici 2025 pour réaliser sa transformation en matière de software et d'électrification.

Partenariats stratégiques dans les puces et la voiture autonome

Outre le lancement de " Mobile Drive " prévu pour le 31 décembre 2021, le nouvel accord avec Foxconn vise à concevoir une famille de microcontrôleurs spécifiques pour soutenir Stellantis et les clients tiers. Ce partenariat passe par le développement de quatre familles de puces qui couvriront plus de 80% des besoins de la société en matière de microcontrôleurs, ce qui contribuera à fluidifier considérablement la chaîne d'approvisionnement qui a récemment été engorgée par les pénuries de puces au niveau international. L'adoption et l'installation des produits dans les véhicules Stellantis sont prévues pour 2024...

Sur le plan de l'autonomie, Stellantis poursuit également ses projets dédiés avec Waymo : Alors que les Chrysler Pacifica Hybrides équipées du Waymo Driver assurent des milliers de trajets entièrement autonomes à Phoenix, en Arizona, Stellantis et Waymo ont désormais étendu leur partenariat aux services de livraison locaux. S'appuyant sur le leadership de Stellantis dans le domaine des véhicules utilitaires légers et sur ses investissements dans l'électrification, les partenaires collaborent sur des axes de travail incluant le développement commercial. Les équipes d'ingénieurs recevront les prototypes en 2022.

Une activité à forte croissance basée sur les softwares

Stellantis va développer ses activités dans le domaine du software et des services connectés en s'appuyant sur 5 piliers distincts : Services et abonnements ; Fonctionnalités à la demande ; DaaS (Data as a Service) et fleet services ; Prix des véhicules et valeur de revente et stratégie de conquête commerciale, fidélisation et cross-selling.

Aujourd'hui, Stellantis compte 12 millions de voitures connectées monétisables dans le monde. D'ici 2026, ce chiffre devrait passer à 26 millions de véhicules et générer environ 4 Milliards d'euros de revenus et d'ici 2030, il atteindra 34 millions de véhicules et environ 20 Milliards d'euros de revenus annuels. La période monétisable correspond aux 5 premières années de vie du véhicule...

En s'appuyant sur ses capacités de collecte de data, Stellantis lancera en 2022 un programme d'assurance basé sur l'usage, en Europe et en Amérique du Nord, avec pour objectif une expansion au niveau mondial !

Voiture à la carte, mode d'emploi

Avec le software et les fonctions à la demande, Stellantis va permettre au client de personnaliser son véhicule selon ses envies grâce à des mises à jour OTA. Cela renforce le caractère unique de chacune des marques de Stellantis et l'interaction entre le véhicule et son conducteur.

Depuis le début de l'année 2021, plus de 6 millions de mises à jour par OTA ont été effectuées sur les véhicules du groupe, et Stellantis va proposer au moins une mise à jour trimestrielle, d'ici 2026. Aujourd'hui, les data des véhicules connectés du groupe fournissent pas moins de 3.000 milliards de points de mesure, générant des informations réactives et pratiques. Ces data permettent aux ingénieurs de Stellantis d'améliorer en continu les véhicules et l'expérience client. Cela devrait générer des gains d'efficacité de l'ordre de 1,1 Milliard d'euros d'ici 2030...

Pour soutenir cette révolution électrique et connectée, Stellantis a créé une académie Software et Data pour accompagner la reconversion de plus de 1.000 ingénieurs internes dans de nouvelles compétences et développer sa communauté Tech.

Stellantis continuera par ailleurs de recruter à l'échelle mondiale les talents nécessaires en matière de Software et d'Intelligence artificielle dans le secteur de la Tech et dans d'autres industries. D'ici 2024, Stellantis constituera un réseau de 4.500 ingénieurs Software au sein de pôles logiciels partout dans le monde.

Chemin tracé vers l'autonomie

En 2024, trois nouvelles plateformes tech seront déployées : On est ici au coeur de la transformation vers des services centrés sur le client qui passe par la nouvelle architecture électrique/électronique et l'architecture software (STLA Brain) qui est 100% compatible OTA avec 30 modules adressés. Il s'agit d'une architecture orientée services entièrement intégrée au Cloud qui relie les unités de commande électroniques du véhicule à l'ordinateur central haute performance de la voiture via un bus de données à haut débit. Elle permet aux développeurs de créer et de mettre à jour rapidement des fonctionnalités et des services sans attendre le lancement d'un nouveau hardware. Ces mises à jour OTA réduisent considérablement les coûts tant pour les clients que pour Stellantis, simplifient la maintenance pour l'utilisateur et soutiennent les valeurs résiduelles des véhicules.

Certaines études montrent que les automobilistes passent en moyenne quatre ans de leur vie dans leur voiture : STLA SmartCockpit, porté par la coentreprise Mobile Drive de Stellantis et Foxconn, offre des applications basées sur l'IA, la navigation, l'assistance vocale, le e-commerce et les services de paiement...

STLA AutoDrive, développé en partenariat avec BMW, proposera enfin des capacités de conduite autonome de niveau 2, niveau 2+ et niveau 3, et sera continuellement mise à niveau par OTA... Le chemin vers l'autonomie est donc tracé !

