Mobilisation du 18 octobre : vers un "mardi noir" ?

Alors que le conflit social se poursuit avec la reconduction de la grève dans plusieurs raffineries, une grève interprofessionnelle est prévue mardi pour réclamer l'augmentation générale des salaires et défendre le droit de grève.

(Boursier.com) — Pour marquer un soutien aux grévistes des raffineries et dépôts de carburants, protester contre les réquisitions lancées par le gouvernement qui souhaite décanter la situation dans les stations-service du pays, mais aussi de demander des revalorisations salariales, la CGT, FO, FSU, Solidaires et d'autres syndicats, dont des groupements étudiants, ont appelé à de grandes manifestations et des grèves partout en France pour la journée du mardi 18 octobre.

De nombreux secteurs, ayant pour front commun "l'augmentation des salaires", sont concernés par cette journée. "Que ce soit dans les raffineries, l'agroalimentaire, les crèches, les transports publics, l'énergie et nucléaire, les organismes sociaux, les banques-assurances, les services informatiques, la maintenance industrielle, l'éducation, la santé, le commerce, la métallurgie... Les salarié.e.s de très nombreux secteurs professionnels se mobilisent depuis des mois dans leurs entreprises ou leurs services", affirme l'intersyndicale dans un communiqué publié la semaine dernière.

En plein débat parlementaire sur le budget et deux jours avant cette grève annoncée, l'opposition de gauche au gouvernement a manifesté dimanche à Paris avec l'espoir de faire naître une vaste contestation après les blocages dans le secteur pétrolier. "Nous allons avoir une semaine exceptionnelle qui commence aujourd'hui", a prévenu Jean-Luc Mélenchon dans le cortège de "la marche contre la vie chère".

Jusqu'à "un train sur deux" en circulation

Dans une note à diffusion restreinte, que 'TF1info' a pu consulter, les services de renseignements s'inquiétaient déjà jeudi dernier d'une possible "contagion" du mouvement de grève du 18 octobre à d'autres secteurs. "La CGT évoque désormais la possibilité d'un appel à un mouvement de grève interprofessionnelle pour les salaires et contre les réquisitions, le mardi 18 octobre, date initialement prévue par les cheminots à Paris", peut-on lire dans le document. Dès le 12 octobre, les syndicats CGT-Cheminots et Sud Rail avaient en effet lancé les hostilités, en appelant à la grève sur fond de revendications de salaires, tout en s'indignant des réquisitions dans les raffineries. La Fédération des Transports de la CGT a également confirmé, en fin de semaine dernière, qu'elle se joindra au mouvement ce mardi 18 octobre.

18 octobre: la réponse c'est la grève! pic.twitter.com/lTouHJnQuR >— La CGT (@lacgtcommunique), via Twitter

Interrogé sur 'France Inter' ce lundi, le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune estime que la grève prévue mardi à la SNCF risque de générer "de fortes perturbations" dans les trains, avec jusqu'à "un train sur deux" affecté dans certaines régions. La SNCF communiquera ses prévisions de trafic en fin d'après-midi et n'a donc pas confirmé ni infirmé les déclarations du ministre... En Île-de-France, la RATP a d'ores et déjà prévenu que le trafic devrait être "perturbé' en cette journée de grève interprofessionnelle. Concernant les RER, il faudra compter "en moyenne 3 trains sur 4" sur les lignes A et B. Les interconnexions seront, néanmoins, maintenues aux stations Nanterre-Préfecture (RER A) et Gare du Nord (RER B).

"C'est une semaine de tous les espoirs qui s'annonce. Peut-être avec une mobilisation qu'on n'a pas connue depuis des années, pour aller chercher un meilleur partage des richesses, notamment par des augmentations de salaire", a expliqué le co-secrétaire Solidaires RATP, dimanche sur 'BFMTV', indiquant également qu'une poursuite de la grève était déjà envisagée.

Les fédérations de l'Education nationale dénoncent "la réforme de la voie professionnelle"

Un appel à la grève a également été lancé par les fédérations de l'Education nationale pour réclamer la hausse des salaires, défendre le droit de grève, mais aussi "dénoncer la réforme de la voie professionnelle". En fin de semaine dernière, de nombreuses municipalités ont déjà alerté les parents pour les prévenir que le périscolaire ne pourrait peut-être pas être assuré.

"Nous appelons à construire avec les personnels la participation la plus large possible à la journée interprofessionnelle de grève et de manifestation du mardi 18 octobre 2022 pour la défense du droit de grève, l'augmentation des salaires et nos droits à la retraite", ont également annoncé dans un communiqué l'UFSE-CGT, le premier syndicat de la fonction publique.

Par ailleurs, la CGT TotalEnergies a appelé à la reconduction de la grève dans les raffineries, avec en ligne de mire la journée de mobilisation du 18 octobre. Dans le secteur du nucléaire, plusieurs mouvements de grève impactent toujours des centrales en cours de maintenance. Ce week-end, EDF a indiqué repousser le redémarrage de cinq de ses réacteurs nucléaires en raison de ce mouvement social...