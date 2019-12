Mobilisation contre les retraites : 5ème jour de grève, et après ?

La CGT-Cheminots évoque une grève reconductible jusqu'à Noël. Le gouvernement doit présenter l'intégralité du texte de sa réforme mercredi.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une nouvelle journée de grève mardi et peut-être une autre jeudi... La mobilisation contre la réforme des retraites ne fléchit pas lundi dans les rangs des syndicats, déterminés à faire plier le gouvernement. Cette cinquième journée de mouvement se ressent en premier lieu dans les transports, qui restent très perturbés, à la SNCF et à la RATP, occasionnant une grosse pagaille en Île-de-France.

"On a déjà en réflexion une journée jeudi et probablement un rythme d'initiatives très très resserré de manière à permettre à un maximum d'entreprises de rejoindre la bataille et de s'exprimer", a déclaré sur RTL le secrétaire général de la CGT-Cheminots, évoquant une grève reconductible jusqu'à Noël.

"J'espère que le gouvernement (...) ne reproduira pas les erreurs de ses prédécesseurs en restant droit dans ses bottes", a ajouté Laurent Brun en référence au mouvement social de 1995, qui avait contraint le Premier ministre Alain Juppé à renoncer à une réforme des régimes spéciaux de retraite.

Des AG programmées tous les jours

Du côté de la RATP, le mouvement ne s'essouffle pas non plus, avec une mobilisation qui reste entière. Lundi matin, les conducteurs et agents de maintenance des lignes 6 et 2 ont voté la reconduction de la grève jusqu'à vendredi, a constaté une journaliste de Reuters. Des assemblées générales sont prévues chaque jour pour "garder la dynamique".

Malgré les bouchons et autres perturbations engendrés par la grève, les Français soutiennent encore majoritairement cette initiative, à 68%, selon le baromètre Harris Interactive pour RTL publié lundi. Ainsi, plus des deux tiers des personnes qui utilisent des transports en commun pour aller au travail sont derrière les grévistes, qui étaient au moins 800.000 dans la rue jeudi dernier. L'institut de sondage ne voit pas d'érosion dans cet appui, puisqu'il a perdu seulement un point depuis mercredi dernier, veille de la première journée de manifestations.

Maintenir le dialogue

Face aux grévistes, le gouvernement tente de maintenir le dialogue. Le Premier ministre, Edouard Philippe, dévoilera mercredi "l'intégralité" du projet gouvernemental devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese), au lendemain de la journée interprofessionnelle de grèves et manifestations.

L'exécutif reste ferme sur le principe d'un système universel par points, que refusent la CGT et FO, fers de lance de la contestation. Il se dit en revanche prêt à des aménagements sur les modalités de transition vers le régime unique, notamment pour les régimes spéciaux, et les mesures d'économie. "

"Je suis déterminé à mener la réforme à son terme et très soucieux de le faire en respectant les gens et en répondant à leurs inquiétudes", a déclaré le Premier ministre au 'JDD' ce weekend. "Si on ne fait pas une réforme profonde, sérieuse, progressive aujourd'hui, quelqu'un d'autre en fera une demain brutale, vraiment brutale", a-t-il estimé.

Les syndicats conviés ce lundi

Le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, et la ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, ont convié l'ensemble des syndicats lundi après-midi pour leur présenter les conclusions de mois de concertations. Les consultations vont bon train également entre ministères concernés.

Le déjeuner de travail prévu ce lundi à l'Elysée avec les responsables de la majorité a été décalé à mardi soir, a annoncé sur LCI le président du groupe LaRem à l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre.