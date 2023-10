Mixité sociale : le gouvernement revoit l'attribution des logements dans les quartiers prioritaires

La Première ministre, Elisabeth Borne, va demander aux préfets de ne plus attribuer de logements aux plus précaires dans les quartiers prioritaires...

(Boursier.com) — Après avoir présenté jeudi aux élus locaux les mesures régaliennes du gouvernement en réponse aux émeutes liées à la mort du jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, la Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé une série de mesures pour les quartiers populaires, visant à y enrayer la concentration de la pauvreté. Afin de favoriser la mixité sociale, le gouvernement va notamment mettre fin à l'attribution de logements dans les quartiers prioritaires aux ménages les plus en difficulté.

A l'issue du Comité interministériel à la ville (CIV) qui s'est tenu ce vendredi à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), la cheffe du gouvernement a dit demander "aux préfets de ne plus installer via les attributions de logements ou la création de places d'hébergement les personnes les plus précaires dans les quartiers qui concentrent déjà le plus de difficultés"

"Nous devons mener une action déterminée pour enrayer les phénomènes de concentration de la pauvreté et des difficultés dans les quartiers. Toutes les difficultés ne peuvent pas être rassemblées au même endroit", a-t-elle estimé, avant d'ajouter : "La mixité est une chance".

Les ménages "Dalo" concernés

Ainsi, les ménages "Dalo" (droit au logement opposable) ne seront plus attributaires de logements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). De plus, il sera interdit aux préfets de créer de nouvelles places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri dans ces quartiers.

En 2022, près de 35.000 ménages ont obtenu la reconnaissance du droit Dalo, comme le rappelle 'Les Echos'. Néanmoins, plus de 93.000 demeurent en attente d'un nouveau logement, en grande partie en région parisienne.

D'autres mesures

Par ailleurs, la Première ministre a dévoilé un programme baptisé "Entrepreneuriat Quartiers 2030", doté de 456 millions d'euros sur quatre ans, afin de stimuler la création d'entreprises dans les QPV. Dans le cadre de la transition écologique des quartiers populaires, Elisabeth Borne a indiqué que le programme "Quartiers résilients" s'étendra à 24 quartiers supplémentaires, avec un budget alloué de 250 millions d'euros.

Concernant l'éducation, la cheffe du gouvernement a également annoncé plusieurs mesures : l'extension des cités éducatives, qui offrent un soutien renforcé aux élèves, et la garantie de l'ouverture des collèges de 8 heures à 18 heures dès la rentrée 2024. Par ailleurs, les horaires d'ouverture des bibliothèques seront étendus dans 500 quartiers...