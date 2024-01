Mitsuko Tottori, première femme à diriger Japan Airlines

Ancienne hôtesse de l'air, Mitsuko Tottori deviendra la première femme à diriger la compagnie aérienne à partir du 1er avril.

(Boursier.com) — C 'est un fait rare au Japon... Alors que l'archipel continue de perdre du terrain dans les classements internationaux sur les progrès vers l'égalité femmes-hommes, une femme a été nommée à la tête de Japan Airlines. En effet, Mitsuko Tottori a été choisie mercredi pour succéder à Yuji Akasaka, 61 ans, qui assumera la présidence du conseil d'administration de la compagnie aérienne à partir du 1er avril.

Ancienne hôtesse de l'air depuis 1985, Mitsuko Tottori a commencé à occuper des postes à responsabilité à partir de 2005, pour atteindre un poste de haute direction, marquant ainsi une avancée symbolique significative dans un pays qui s'efforce à réduire les disparités entre hommes et femmes sur le lieu de travail.

"Il y a des employées qui luttent pour leur carrière ou qui sont confrontées à des événements importants dans leur vie", a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse. "J'espère que ma nomination en tant que présidente pourra les inspirer ou leur insuffler le courage nécessaire pour franchir la prochaine étape", a-t-elle ajouté.

Les entreprises japonaises face à une pression croissante pour promouvoir la diversité

Cette nomination survient dans un contexte où les entreprises japonaises font face à une pression croissante pour promouvoir la diversité des genres et aborder l'écart salarial entre hommes et femmes. Cet écart, le plus important au sein du G7, atteint presque le double de la moyenne des économies avancées de l'OCDE.

Elle survient également à un moment où la compagnie aérienne s'efforce de se remettre de la récession provoquée par la pandémie de Covid-19, alors que les touristes font leur retour en masse au Japon.

Alors qu'une collision est survenue début janvier entre un avion de la Japan Airlines et un avion des garde-côtes japonais à l'aéroport Haneda de Tokyo, la sécurité des compagnies aériennes est de nouveau sous les feux des projecteurs. Mitsuko Tottori possède un "niveau élevé de compréhension et d'expérience pratique" dans les domaines des opérations et des services de sécurité, a assuré Japan Airlines.