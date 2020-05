Mise en garde du "Monsieur déconfinement" sur le 11 mai !

Mise en garde du "Monsieur déconfinement" sur le 11 mai !









Attention au "relâchement", met en garde Jean Castex, en charge de l'épineux dossier du déconfinement à partir du 11 mai...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le "Monsieur déconfinement" du gouvernement, Jean Castex, a prévenu ce mercredi qu'il faudrait sans doute plusieurs jours pour se coordonner au moment de la levée des mesures du confinement lundi prochain en France. "Compte tenu que tout cela va se décliner dans les territoires, il y aura sûrement quelques premiers jours de calage", a-t-il déclaré lors d'une audition devant la commission des lois au Sénat.

"Mais après tout, si toutes les écoles de France ne rouvrent pas exactement le même jour, dans les mêmes conditions dès lors que les règles sanitaires sont respectées, eh bien si dans telles communes il faut trois jours de plus, on prendra trois jours de plus !", a souligné le coordonnateur national à la stratégie de déconfinement. "L'intérêt c'est que la machine redémarre, doit-elle redémarrer le 11 mai pile ? Non !"

Inquiétude des transporteurs publics

L'inquiétude est montée d'un cran ces derniers jours dans les rangs des transporteurs publics - l'Union des transporteurs publics (UTP), la RATP, la SNCF, Keolis, Transdev et Agir - sur la mise en place des mesures de sécurité sanitaires prévues par le gouvernement.

A Paris, la RATP a fait savoir mercredi que 75% des métros circuleraient à partir de lundi - 85% sur la ligne 13 et 100% sur les lignes automatiques 1 et 14.

Concernant les déplacements qui seront autorisés en France à partir du 11 mai dans une limite de 100km autour du domicile, le calcul retenu par le gouvernement devrait être celui du "vol d'oiseau", a pour sa part précisé Jean Castex.

Attention au "relâchement"

Il a agité le chiffon rouge d'un reconfinement si le "relâchement" observé ces derniers jours se prolongeait et provoquait une reprise de l'épidémie de coronavirus. "Le comportement de nos concitoyens est la clef de la réussite de la victoire un jour contre cette pandémie", a souligné le coordonnateur national à la stratégie de déconfinement, lors d'une audition devant la commission des lois au Sénat.

"Il me semble observer un petit relâchement et ce n'est pas bon parce que si ça se prolonge en phase de sortie de confinement, si on ne respecte par les gestes barrières (...), on risquera la rechute", a-t-il mis en garde.

"Dans le plan de sortie de confinement, j'ai proposé que soit également prêt un plan de reconfinement" mais "ce n'est pas notre objectif", a-t-il ajouté... "Si on ne fait pas bien les choses, les concitoyens comme les pouvoirs publics, on peut passer la marche arrière mais nous faisons tout pour passer au contraire la marche avant."

A l'image d'autres pays européens, comme l'Italie et l'Espagne, la France a opté pour un déconfinement progressif et différencié selon les régions à partir du 11 mai qui prévoit entre autres la fin de l'attestation obligatoire pour se déplacer, la réouverture des commerces (sauf bars, restaurants, café et lieux culturels) et la réouverture progressive des écoles maternelle et primaire...