Mirova, ADEME Investissement et Fondaction investissent 60 ME dans la SOFIAC pour améliorer l'efficacité énergétique des entreprises

(Boursier.com) — La SOFIAC, société qui offre une solution d'investissement novatrice visant à accélérer la transition énergétique et la décarbonation des entreprises françaises, annonce un investissement de 60 millions d'euros de la part de Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à la finance durable, d'ADEME Investissement et de Fondaction.

Afin d'atteindre ses objectifs climatiques, la France doit procéder à la décarbonation rapide de ses bâtiments et de son industrie. L'exploitation des bâtiments représente 18% des émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau national et 47% des consommations énergétiques annuelles françaises : les GES du secteur devront baisser d'environ 45 MtCO2 d'ici 2030 pour respecter la trajectoire de décarbonation cible de la France. Côté industrie, la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique fixe une trajectoire de réduction d'émissions de GES de 35% d'ici 2030 et de 81 % d'ici 2050 par rapport à 2015.

Née au Quebec

Initialement conçue au Québec, Canada par Econoler et Fondaction, la SOFIAC accompagne les entreprises des secteurs tertiaire et industriel dans leur transition énergétique en prenant à sa charge 100% des investissements requis pour accroître l'efficacité énergétique de leurs bâtiments, visant à réduire significativement leurs dépenses énergétiques et à atteindre des cibles ambitieuses de réduction des GES établies dans leur stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

De plus, la SOFIAC propose de gérer l'intégralité du développement et de la gestion des projets : audit et modélisation, sélection et suivi des mandataires techniques en charge de la mise en oeuvre du projet et de la mise en service des équipements, formation des intervenants, suivi indépendant de la performance.

Trésorerie positive

Le modèle d'accompagnement proposé par la SOFIAC permet ainsi aux entreprises de se concentrer sur leur développement tout en générant de la trésorerie positive additionnelle dès le début du partenariat grâce aux économies d'énergie réalisées...

Cet investissement de 60 millions d'euros a pour objectif de répliquer en France le succès de la SOFIAC au Canada, en structurant la société sur le territoire et en développant un réseau étendu de contacts pour permettre de servir un maximum de projets.

Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France, a déclaré : "La France s'est fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de sa stratégie nationale bas-carbone : le secteur du bâtiment doit réduire ses émissions de GES de 49 % et l'industrie de 35 % d'ici 2030[3]. La mobilisation des investisseurs privés et publics tels que Mirova, ADEME Investissement et Fondaction est indispensable pour parvenir à atteindre ces objectifs, et le financement de solutions innovantes telles que celle proposée par la SOFIAC est un signal positif en faveur de l'efficacité énergétique et de la décarbonation des entreprises au sein de nos territoires. C'est d'ailleurs le sens du Programme d'Investissements d'Avenir intégré à France 2030, qui vise à financer en fonds propres des projets innovants d'infrastructures dans le domaine de la transition énergétique et écologique aux côtés d'acteurs privés.