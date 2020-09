Milliardaires : Bezos, Gates, Zuckerberg... et 18 petits nouveaux !

Malgré la crise du Covid-19, la richesse cumulée des 400 plus grosses fortunes américaines a aprogressé de 8% en un an, pour atteindre 3.200 milliards de dollars (2.713 MdsE), selon le dernier classement Forbes.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le dernier classement Forbes des Américains les plus riches est arrivé ! Si le haut du classement comporte peu de surprises, 18 nouveaux milliardaires font leur entrée dans ce classement, en surfant pour beaucoup d'entre eux sur l'envolée des cours de Bourse des valeurs technologiques et de certaines biotechs depuis la crise du coronavirus...

Les entrées les plus remarquées sont celles du patron fondateur de la plate-forme de visioconférence Zoom Video et du PDG du fabricant de camions électriques et à hydrogène, Nikola. Malgré la crise du Covid-19, la richesse cumulée des 400 plus grosses fortunes américaines a progressé de 8% en un an, pour atteindre 3.200 milliards de dollars (2.713 MdsE), selon Forbes.

Dans le haut du classement, peu de changements donc... Pour la troisième année consécutive, c'est le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui domine avec une fortune personnelle estimée à 179 milliards de dollars. Il devance le cofondateur de Microsoft Bill Gates (111 Mds$) et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg (85 Mds$).

A noter en revanche que Donald Trump (dont une grande partie de la fortune est liée à l'immobilier) a rétrogradé dans le classement, tombant de la 275e à la 352 place, avec des avoirs nets qui sont passés en un an de 3,1 à 2,5 Mds$.

Visioconférences, camions électriques et bonne bière

Parmi les nouveaux entrants, Eric Yuan, qui dirige Zoom, "pèse" désormais 11 Mds$, et a profité de la popularité de son logiciel de visioconférence durant le confinement lié au coronavirus, qui a "boosté" les profits de la société et entraîné l'envolée boursière du groupe, dont l'action a été multiplié par plus de 5 à Wall Street depuis le début de l'année.

Pour sa part, Trevor Milton, le PDG de Nikola, affiche une fortune de 3,3 Mds$. La société a annoncé mardi un partenariat stratégique avec le constructeur américain General Motors, qui va aider la start-up à produire son pick-up Badger en échange d'une participation de 11% dans l'entreprise.

Alice Schwartz (2,2 Mds$), cofondatrice de la biotech Bio-Rad Laboratories, entre dans le classement à plus de 90 ans, profitant de la mise au point par cette société de tests de dépistage du Covid-19. Sheldon Lavin (3 Mds$), PDG du géant du fournisseur de viande OSI Group, et Jim Koch (2,6 Mds$), cofondateur de la Boston Beer Company qui produit notamment la célèbre bière Samuel Adams, ont également rejoint le club restreint des milliardaires américains...