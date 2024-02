Microsoft : sur le toit du monde !

COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

(Boursier.com) — INSTRUMENTS PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE TOTAL EN CAPITAL.

Les produits de bourse UniCredit (warrants et turbos) présentés dans cet article sont des titres de créances structurés. Les performances des produits présentés ci-dessous sont indexées sur le cours de Microsoft. L'exposition de l'investisseur à la performance d'un actif ne signifie pas qu'il finance les actifs le composant. Ces produits intègrent un effet de levier qui amplifie les mouvements de cours du sous-jacent ce qui peut être favorable ou défavorable aux investisseurs.

En pleine saison des publications de résultats 2023, parmi les fameux "Sept magnifiques" (Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Alphabet, Nvidia, Facebook), Microsoft a répondu aux anticipations du marché boursier en faisant état de résultats trimestriels (T2) un peu supérieurs aux attentes de Wall Street, alors que de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle ont contribué à attirer les consommateurs vers les services d'informatique dématérialisée ("cloud") du groupe. Microsoft a ainsi enregistré sur la période allant d'octobre à décembre un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 62 Milliards de dollars, contre un consensus de place de qui était situé "un peu au-dessus des 61 Milliards de dollars".

Concernant la division "cloud", qui comprend la fameuse plateforme Azure, le chiffre d'affaires trimestriel a grimpé de 20% pour s'établir à 25,9 Milliards de dollars. Pour Azure uniquement, le chiffe d'affaires a augmenté de 30% sur la période octobre-décembre, alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 27,7% selon la firme de recherche Visible Alpha...

A lire aussi...

Azure sans nuage ?

Les investisseurs surveillent tout particulièrement le chiffre d'affaires d'Azure pour déterminer l'ampleur des ventes découlant des dizaines de milliards de dollars que Microsoft va investir cette année dans des centres de données dédiés à l'IA.

En ce début d'année 2024, dans la foulée de l'an dernier, Microsoft continue ainsi de marquer des points à Wall Street, jusqu'à coiffer au poteau Apple et devenir ainsi la plus forte valorisation boursière du monde avec plus de 3.000 Mds$ de capitalisation, les investisseurs appréciant tout particulièrement son positionnement stratégique dans l'IA...

Le groupe de Redmond, qui a investi des milliards dans la startup d'intelligence artificielle OpenAI à l'origine de ChatGPT tire donc déjà les fruits de ce positionnement novateur... Amy Hood, la directrice financière de Microsoft, a souligné à cette occasion que l'IA avait dopé le taux de croissance d'Azure de 6 points de pourcentage. Notons au passage que Microsoft revendique désormais 53.000 clients Azure IA...

Intégration d'Activision Blizzard

Le chiffre d'affaires a quant à lui profité de l'intégration de l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars actée en octobre dernier. Les activités Intelligent Cloud (Azure, SQL Server, Windows Server, GitHub, Nuance...) ont généré près de 26 milliards de dollars de revenus sur le trimestre, en croissance de 20% et supérieures aux attentes, contre 19,2 milliards de dollars pour le segment Productivity & Business Processes (Office, Dynamics et LinkedIn), en progression de 13%, et 16,9 milliards de dollars pour le segment PC comprenant Windows, Surface, Bing et les produits Xbox.

Du côté de la rentabilité, Microsoft a sensiblement amélioré de 33% son bénéfice net à 21,9 milliards de dollars soit 2,93$ par action. Le bénéfice opérationnel a grimpé de 33% lui aussi à 27 milliards...

Et maintenant ?

Comme le prouvent les derniers "deals" bouclés par le groupe, l'année 2024 sera encore riche en intelligence artificielle : le dernier accord signé date seulement de la mi-janvier, Microsoft ayant scellé un partenariat de 10 ans avec l'opérateur télécom britannique Vodafone qui va investir 1,5 Md$ dans une IA axée sur le client développée avec les technologies Azure OpenAI et Copilot. De quoi remplacer les centres de données physiques par des services cloud Azure moins chers et évolutifs...

Microsoft deviendra pour sa part investisseur au capital de la plateforme IoT (Internet des objets) gérée par Vodafone lorsqu'elle sera une entreprise autonome d'ici avril 2024, précise Reuters. Le groupe software contribuera par ailleurs à faire évoluer la plateforme financière mobile de Vodafone en Afrique.

Le management de Vodafone a expliqué que le leadership de Microsoft en matière d'IA, soutenu par son partenariat avec OpenAI, créateur de ChatGPT, allait littéralement transformer les services clients de l'entreprise télécom : un chatbot TOBi basé sur l'IA de Microsoft fournira ainsi des réponses plus cohérentes et intelligentes aux requêtes, selon le directeur financier de Vodafone.

Les warrants UniCredit DE000HD0Q534 (Warrant Call) et DE000HD1BVM4 (Warrant Put) adossés au cours de l'action de Microsoft Corp. permettent de se positionner respectivement à la hausse ou à la baisse sur le cours de Microsoft.

Les performances de ces produits proposés par UniCredit sont indexées sur le cours de l'action Microsoft Corp, sans pour autant investir directement dans des actions de Microsoft.

Médias en ébullition

Côté médias, l'avenir est tout aussi prometteur puisque OpenAI serait en pourparlers avancés avec CNN, Fox Corporation et Time en vue de conclure des contrats de licence...

OpenAI discute notamment avec CNN (Warner Bros. Discovery) afin de pouvoir utiliser ses articles pour former ChatGPT et également de présenter le contenu de CNN dans les produits OpenAI. CNN et Fox négocient non seulement sur les contenus écrits, mais également sur le contenu vidéo et image... Enfin, la directrice générale de Time, Jessica Sibley, a déclaré que l'éditeur était bel et bien en discussion avec OpenAI et "optimiste quant à la conclusion d'un accord qui reflète la juste valeur du contenu". OpenAI avait auparavant déclaré à Bloomberg qu'il discutait avec des dizaines d'éditeurs au sujet d'accords de licence, mais n'avait pas cité de sociétés spécifiques...

En bourse, la hausse du titre Microsoft dépasse désormais les 55% sur un an et approche les... 1.000% sur 10 ans. Pour les analystes, être "maître du cloud" et le leader de l'IA constitue la formule magique pour aller encore plus haut en bourse... "On est passé de la période où l'on parlait de l'IA à celle où elle est désormais opérationnelle à grande échelle", a commenté de son côté le PDG du groupe Satya Nadella. Le fait de disposer en propre des capacités de calcul et de stockage nécessaires pour alimenter les modèles d'IA générative mérite une prime boursière pour les cinq ou dix années qui viennent...

Le groupe de Redmond a donc les clés du "bolide AI", reste à le piloter assez finement pour éviter les embûches qui ne vont pas manquer de se dresser sur sa route, à commencer par le renforcement de la concurrence attirée par l'engouement pour l'IA générative... Autre risque à gérer dans un futur proche : L'autorité américaine de la concurrence vient de lancer une enquête sur les partenariats entre Microsoft et OpenAI, et ceux de Google et Amazon avec une start-up concurrente, Anthropic. Une partie de la bataille risque d'ailleurs de se déplacer rapidement sur le terrain juridique, surtout en Europe où la guerre des contenus et des droits d'auteurs n'a pas fini de faire rage...

Les turbos UniCredit DE000HD1AQ60 (Turbo Best call) et DE000HD20LC5 (turbo illimite Put) adossés au cours de l'action Microsoft Corp. permettent de se positioner respectivement à la hausse ou à la baisse sur le cours de Microsoft.

Les performances de ces produits proposés par UniCredit sont indexées sur le cours de l'action Microsoft Corp, sans pour autant investir directement dans des actions de Microsoft.

Découvrez tous les produits de Bourse UniCredit !

AVERTISSEMENT

L'offre au public de ces titres est faite conformément aux prospectus “DIP 2023 - Securities Note for Knock-out Securities and Warrants” en date du 29.03.2023, “DIP 2023 - Securities Note for Securities with Single-Underlying (without capital protection) I” en date du 30.10.2023, “DIP 2023 - Securities Note for Securities with Single-Underlying (without capital protection) II” en date du 12.10.2023 et “DIP 2023 - Securities Note for Securities with Multi-Underlying (without capital protection)” en date du 30.06.2023, approuvés par l'autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) et notifiés en France dans le cadre du passeport européen à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ces supports sont établis par UniCredit Bank. Cette approbation des prospectus ne constitue pas un avis favorable des autorités sur les titres proposés. Ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, ni une proposition, demande ou recommandation de conclure une transaction.

LES WARRANTS, TURBOS, STABILITY, BONUS, LEVERAGE & SHORT ET CERTIFICATS 100% SONT DES TITRES DIFFICILES A COMPRENDRE ET S'ADRESSENT EXLUSIVEMENT A DES INVESTISSEURS AVERTIS DISPOSANT DES CONNAISSANCES ET DE L'EXPERIENCE NECESSAIRES POUR EVALUER LES AVANTAGES ET LES RISQUES. ILS PEUVENT INTÉGRER UN EFFET DE LEVIER QUI AMPLIFIE LES MOUVEMENTS DE COURS DU SOUS-JACENT CE QUI PEUT ÊTRE FAVORABLE OU DÉFAVORABLE AUX INVESTISSEURS.

Il est recommandé aux investisseurs de lire attentivement ces prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les titres d'UniCredit Bank GmbH et de se reporter à la rubrique " Facteurs de Risques " du prospectus disponible sur le site bourse.unicredit.fr/documentation . En raison de leur nature, ces titres peuvent comprendre des risques de liquidité pouvant se traduire par une perte partielle ou totale de l'investissement. Ces investissements sont aussi exposés au risque de crédit de UniCredit Bank (S&P BBB+/ Moody's A2/ Fitch BBB). L'investisseur est également exposé au risque de défaut de paiement, de faillite et de mise en résolution d'UniCredit Bank. Les investisseurs potentiels doivent donc s'assurer, avant d'investir dans ces produits qu'ils comprennent parfaitement ces instruments et les risques qui en découlent.