Microsoft : la messagerie Outlook touchée par une panne mondiale

Selon le géant américain, cette panne est liée à "une mise à jour de configuration récente"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deuxième panne en seulement quelques jours pour Microsoft... Ce jeudi matin, le service de messagerie Outlook a connu des perturbations, empêchant de nombreux utilisateurs d'accéder à leur messagerie. Vers 10h00, le site "Down Detector", qui recense tous les signalements utilisateurs sur les pannes de services, enregistrait plus de 800 rapports de panne.

Cette information a été confirmée par le géant informatique américain. "Nous avons reçu des rapports d'utilisateurs rencontrant des problèmes pour accéder à leurs comptes Exchange Online via Outlook sur le Web. Notre enquête initiale indique que les utilisateurs basés en Inde sont le public le plus touché", avait ainsi indiqué Microsoft sur son compte Twitter.

Le problème a été résolu en début d'après-midi. "Le service s'est rétabli pour la majorité des utilisateurs. Nous effectuons des mesures d'optimisation de la gestion du trafic pour garantir la récupération du service pour tous les utilisateurs. Nous vous remercions de votre patience et nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée", a affirmé l'entreprise.

"Une mise à jour de configuration" en cause

La consultation depuis les applications mobiles et Windows est de son côté resté possible, pour les utilisateurs qui avaient préalablement enregistré leurs identifiants et mots de passe. Microsoft précise avoir "déterminé qu'une mise à jour de configuration récente des composants qui acheminent les demandes des utilisateurs était la cause de l'impact".

The users. We users. We caused. — Microsoft Outlook (@Outlook), via Twitter

Cette opération fautive a donc été annulée, permettant d'éviter que le problème ne s'étende à d'autres services de Microsoft comme "Teams" (une application qui permet aux utilisateurs de suivre les informations, d'organiser le travail et de gérer les flux de travail), ajoute le géant américain.

Deuxième panne majeure

Il s'agit ainsi de la deuxième panne majeure pour Microsoft. Lundi déjà, plusieurs de ses services, incluant Office 365, Outlook et Teams, ainsi que Power Platform ou Dynamics365, ont été victimes d'une panne durant plusieurs heures à la suite d'une mise jour également, perturbant le quotidien de nombreux travailleurs, dans ce contexte de télétravail lié à l'épidémie de Covid-19.

Fin août, plusieurs services très utilisés de Google ont été perturbés dans le monde en raison d'une panne mondiale qui a duré plusieurs heures. De nombreux utilisateurs avaient également rencontré des difficultés pour se connecter et envoyer des mails. D'autres services G Suite, dont Google Drive, Docs, Chart, Keep, Voice, Meet et Groupes, avaient également été impactés.