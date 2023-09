Microsoft a essayé de vendre son moteur Bing à Apple

Le dossier refait surface alors que le ministère américain de la Justice est engagé dans une bataille juridique antitrust avec Google pour montrer que l'entreprise a abusé de sa position dominante.

(Boursier.com) — Microsoft a discuté vers 2020 de vendre son moteur de recherche Bing à Apple, un accord qui aurait de facto remplacé Google comme option par défaut sur les iPhones, révèle vendredi Bloomberg. A l'époque, des dirigeants de Microsoft ont rencontré le chef des services et des logiciels internet d'Apple, Eddy Cue, selon l'agence de presse. Les pourparlers n'ont cependant jamais atteint un stade avancé. Depuis, les deux entreprises ont réfléchi à d'autres moyens de faire de Bing l'option préférée chez Apple... sans succès.

Le dossier refait surface alors que le ministère américain de la Justice est engagé dans une bataille juridique antitrust avec Google pour montrer que l'entreprise a abusé de sa position dominante. Les représentants des deux entreprises ont été appelés cette semaine à témoigner et du côté d'Apple, Eddy Cue a affirmé jeudi à la barre que son entreprise utilisait Google pour une très bonne raison : c'est la meilleure option de recherche disponible. "Il n'y avait pas d'alternative valable à Google à l'époque", a-t-il expliqué à propos de l'accord signé avec le PDG de Google, Sundar Pichai, en 2016.

Depuis 2002

Apple et Google ont conclu leur tout premier accord sur les moteurs de recherche en 2002, avant qu'Apple ne lance son navigateur Web pour Mac. L'accord s'est ensuite étendu aux nouveaux appareils, et notamment l'iPhone. En 2020, Apple collectait entre 4 milliards et 7 milliards de dollars par an grâce à cet accord. Cette enveloppe généreuse serait d'ailleurs la principale explication au refus de racheter Bing il y a trois ans, selon les sources de Bloomberg. La marque à la pomme aurait également craint que ses utilisateurs soient perdants en termes de qualité.

Microsoft a lancé Bing en 2009 pour rivaliser avec Google, mais l'opération s'est soldée par un échec : Google domine toujours le secteur, Bing représentant moins de 10% des recherches.